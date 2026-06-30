Verstärkung aus England: Michael Olakigbe wechselt zur WSG Tirol

Verstärkung aus England: Michael Olakigbe schließt sich per Leihe dem Tiroler Bundesligisten an. – Foto: WSG Tirol

Im Jahr 2022 unterschrieb er bei Brentford einen Profivertrag und erarbeitete sich rasch einen Platz im Umfeld der ersten Mannschaft. In der Saison 2023/24 durfte er bereits Erfahrung auf allerhöchstem Niveau sammeln und kam auf acht Kurzeinsätze in der Premier League sowie auf weitere Einsätze im FA Cup und EFL Cup. Michael Olakigbe konnte für das englische U18- und U20-Nationalteam in Summe elf Einsätze (zwei Tore) verbuchen und schnürte zuletzt per Leihe für Swindon Town die Schuhe. Nun führt ihn sein Weg nach Tirol.

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol: "Mit Michael Olakigbe bekommen wir einen Flügelspieler, der genau das mitbringt, was uns auf den Außenbahnen weiterbringt: Tempo, Mut im Eins-gegen-eins und die Qualität, einen Gegenspieler zu überspielen, aber auch unsere Stürmer in Position zu bringen. Michael hat sowohl bei Brentford als auch in den diversen U-Nationalteams und auf seinen Leihstationen in England gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen will, eine sehr gute Arbeitsmoral hat und auch die Bereitschaft mitbringt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass er seinen nächsten Entwicklungsschritt bei unserer WSG Tirol gehen möchte und sind überzeugt, dass er unsere Offensive mit Schwung, Tiefe und echter Torgefahr bereichern wird. Willkommen bei der WSG, Michael!"



Michael Olakigbe über seinen Wechsel zur WSG Tirol: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nun unter Dach und Fach ist. Die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainerteam waren hervorragend und ich bin von dem sportlichen Projekt hier absolut überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Saison. Schon bei meiner Ankunft wurde ich unglaublich herzlich empfangen und bestens betreut. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.“