Verstärkung aus der Region: Oldenburger SV verpflichtet Jan Bollesen

Ligamanager Lars Brunner mit Neuzugang Jan Bollesen vom TSV Lütjenburg. – Foto: Oldenburger SV

Der Oldenburger SV, derzeit Tabellenzwölfter der Oberliga Schleswig-Holstein, vermeldet bei den Personalplanungen für die kommende Spielzeit 2026/2027 einen Neuzugang. Mit der Verpflichtung des 21-jährigen Innenverteidigers Jan Bollesen vom Kreisligisten TSV Lütjenburg setzt der Verein ein klares Zeichen für seine Ausrichtung, talentierten Spielern aus der Umgebung eine echte Perspektive im leistungsorientierten Fußball zu bieten. Bollesen erhält in Oldenburg die Gelegenheit, sich nach seinen Stationen im regionalen Fußball nun in der höchsten Landesspielklasse zu entwickeln.

Jan Bollesen ist in der Region tief verwurzelt und durchlief während seiner Ausbildung Stationen beim TSV Selent, dem TSV Lütjenburg sowie dem JFV Preetz. Nach ersten Erfahrungen im Herrenbereich bei der FT Preetz kehrte er zum TSV Lütjenburg zurück, wo er sich als fester Leistungsträger in der Defensive etablierte.

„Jan passt perfekt in unser Muster: Wir wollen junge Spieler aus der Region mit Potenzial verpflichten und ihnen bei uns die Möglichkeit geben, sich in der Oberliga zu beweisen. Das ist unser Weg – und Jan bringt alles mit, was wir uns für diese Position wünschen. Uns ist bewusst, dass der Schritt von der bisherigen Spielklasse in die Oberliga ein sehr großer ist. Aber wir trauen Jan diesen Sprung absolut zu. Er ist lernwillig, charakterstark und hat in Lütjenburg und zuvor in seiner Ausbildung gezeigt, dass er bereit ist, hart für seinen Weg zu arbeiten.“

Trotz des erheblichen Klassenunterschieds ist man beim OSV vom Erfolg des Transfers überzeugt, da Bollesen als lernwillig und charakterstark gilt.

Der nächste Schritt in der Oberliga

Für Jan Bollesen selbst war der Wechsel zum etablierten Oberligisten eine bewusste Entscheidung für seine sportliche Weiterentwicklung. Die positiven Gespräche mit Teammanager Brunner und dem Trainergespann um Florian Stahl gaben letztlich den Ausschlag.

Der junge Verteidiger blickt voller Vorfreude auf die neue Herausforderung:

„Ich habe mich für den OSV entschieden, weil der Verein seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Oberliga ist, attraktiven Fußball spielt und konsequent auf junge Spieler setzt. Wenn man aus der Region kommt, ist der OSV einfach ein Verein, für den man gerne spielen möchte.Die Gespräche mit dem Verein und dem Trainerteam um Florian Stahl waren sehr positiv. Ich habe in den letzten Jahren viel gelernt und mich sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Auch wenn der Schritt groß ist, traue ich ihn mir zu und freue mich darauf, mich Woche für Woche weiterzuentwickeln und meinen Platz im Team zu finden.“



Mit diesem Transfer bleibt der Oldenburger SV seiner Philosophie treu, auf talentierte, entwicklungsfähige Spieler aus der Region zu setzen und ihnen eine Perspektive im Oberliga-Fußball zu bieten.