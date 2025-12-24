Verstärkung aus der Oberliga! Rehden verleiht Talent an Vechta

– Foto: SV Budberg / Temath

Aktuell steht SFN Vechta auf dem vorletzten Platz der Landesliga und hat nur acht Punkte auf dem Konto. Das rettende Ufer ist schon in weiter Ferne, doch man gibt sich nicht auf. In der Rückrunde soll die Aufholjagd gestartet werden. Dabei wird ein junges Talent mit guter Ausbildung helfen..

Denn ab sofort wird Nick Kaperkon per Leihe zum SFN Vechta wechseln. Der 20-Jährige wurde bis zur B-Jugend beim VfL Osnabrück ausgebildet, ehe er den Schritt nach Rehden ging. Beim BSV kam er als noch A-Jugendlicher auf ein Spiel in der Regionalliga. In der laufenden Saison stand Kaperkon acht Mal in der Oberliga auf dem Feld, startete jedoch nie von Beginn an. Zwei Assists konnte er verbuchen. Die Leihe soll dem Youngster verhelfen, Spielzeit zu erlangen und sich so weiterzuentwickeln. „Ich habe immer an das Talent von Nick geglaubt und ihn bereits als A-Jugendlichen vorzeitig in den damaligen Regionalliga-Kader gezogen. Dann folgte leider eine lange Verletzungsphase. Aktuell braucht er – bei allem Talent – vor allem Selbstvertrauen und möglichst viel Spielpraxis, um sich weiterentwickeln zu können.“ so Rehdens Coach Kristian Arambasic via Instagram.

Weiter gibt sein Förderer an: „Der SFN ist genauso wie wir von Nicks Fähigkeiten überzeugt. Dort hat er ein anderes Standing und kann unter anderem vom erfahrenen Ex-Rehdener Lovro Sindik profitieren. Ich erwarte dort hohe Einsatzzeiten, viel Selbstvertrauen und im besten Fall auch Scorerpunkte, sodass er gestärkt zur neuen Saison zu uns zurückkehrt.“ Auch Rehdens sportlicher Leiter Sandy Röhrbein steht voll und ganz hinter der Entscheidung und betont via Instagram, dass man sich freut, wenn der 20-Jährige gestärkt zurück kommt. Der Vertrag wurde ohnehin verlängert, was für den Glauben in die starken Qualitäten des Offensivspieler steht.