Verstärkung aus der Oberliga Auf dem Roten Hügel laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Während bereits fünf Abgänge feststehen und drei Neuzugänge präsentiert wurden, kann der FC Thüringen Weida nun den nächsten vielversprechenden Spieler für seinen Kader gewinnen. von FC Thüringen Weida · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Thüringen Weida begrüßt ein Talent, welches schon in der Regionalliga zum Einsatz kam. – Foto: Thomas Gorlt

Ein junger Abwehrspieler wechselt in die Osterburgstadt und bringt trotz seines Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau mit. Durch seine Qualität, seinem Entwicklungspotenzial und seiner Spielweise soll er die Defensive der Schwarz-Gelben weiter verstärken und neue Impulse setzen.



Louis Schädel wechselt vom Oberligisten VfB Empor Glauchau nach Weida. Der 21 Jahre alte Verteidiger wurde beim FSV Zwickau ausgebildet, wo er unter Trainer Rico Schmidt auch den Sprung in die Männermannschaft schaffte. Für die Westsachsen absolvierte er insgesamt neun Einsätze in der Regionalliga Nordost. Anschließend sammelte er bei der BSG Wismut Gera sowie dem VfB Glauchau weitere Spielpraxis und kam auf insgesamt 40 Einsätze in der Oberliga. Für den Abwehrspieler ist der Wechsel nach Weida zugleich ein bewusster Schritt. Nach einer persönlich schwierigen Saison möchte er wieder mit Freude auf dem Platz stehen, regelmäßig Spielpraxis sammeln und sich sportlich weiterentwickeln. In der kommenden Spielzeit wird Schädel erstmals in der Thüringenliga auflaufen und dort seine Qualitäten unter Beweis stellen. Auf diese Aufgabe freut sich der Youngster: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr gut und haben mir schnell gezeigt, welchen Weg der Verein in den kommenden Jahren gehen möchte. Zudem kenne ich bereits einige Spieler, wodurch mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert wurde. Für mich war das Gesamtpaket einfach sehr interessant. Auch in Sachsen bekommt man mit, wie sich der FC Thüringen Weida in den vergangenen Jahren entwickelt hat und was auf dem Roten Hügel entstanden ist. Der Verein ist zukunftsorientiert, bietet ein familiäres Umfeld und hervorragende Bedingungen. Das waren letztlich die entscheidenden Faktoren, die mich von einem Wechsel nach Weida überzeugt haben.“

Auch Vereinspräsident Nick Schubert zeigt sich erfreut über den gelungenen Transfer. Der Kontakt zu Louis Schädel besteht bereits seit geraumer Zeit und die Verantwortlichen haben dessen Entwicklung aufmerksam verfolgt. Umso größer ist die Freude, dass sich der talentierte Verteidiger nun für den FC Thüringen Weida entschieden hat und künftig auf dem Roten Hügel auflaufen wird: „Der Kontakt zu Louis besteht bereits seit dem Jahr 2023 und wir haben seine Entwicklung in den vergangenen Jahren sehr aufmerksam verfolgt. Umso mehr freut es mich, dass sich die Geduld und der kontinuierliche Austausch nun ausgezahlt haben. Wir sind überzeugt davon, dass sein Entwicklungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und möchten ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich begleiten. Louis überzeugt nicht nur als hervorragend ausgebildeter Fußballer, sondern auch als Mensch. Er bringt eine hohe Qualität, ein sehr gutes Spielverständnis und die richtige Mentalität mit. Ich bin fest davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft sportlich enorm weiterhelfen wird. Insbesondere in den Spielen gegen die stärksten Teams der Liga kann er mit seinen Fähigkeiten zu einer wichtigen Stütze unserer Defensive werden und unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen.“

Die Oberliga-Saison ist für Louis Schädel vorbei und er freut sich auf die neue Herausforderung beim FC Thüringen Weida. – Foto: © Thomas Gorlt