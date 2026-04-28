Verstärkung aus der Oberliga

Mit Anna Moorkamp von der DJK Bunnen kommt im Sommer jede Menge Erfahrung zum TuS Neuenkirchen.

Die 27jährige spielt seit ihrem 4. Lebensjahr in Bunnen und hat dort alle Jugendmannschaften durchlaufen. Von der zweiten Damen ging es 2020 in die Erste Mannschaft. Dort konnte sie in Landesliga und Oberliga ihr Können unter Beweis stellen.