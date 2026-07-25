Verstärkung aus der Mozartstadt: Hartberg leiht Oliver Lukic aus

– Foto: TSV Egger Glas Hartberg

Der 1,88 Meter große Wiener konnte bei den Salzburgern bereits erste Erfahrungen in der ADMIRAL Bundesliga sowie auf internationaler Bühne im Europacup sammeln. Darüber hinaus absolvierte der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger zahlreiche Einsätze für den FC Liefering, für den er in 45 Pflichtspielen insgesamt 14 Scorerpunkte verbuchte.

Oliver Lukic: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg. Danke an alle Verantwortlichen für das Vertrauen. Ich werde alles geben, um mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und darauf, endlich loszulegen. Bis bald im Stadion!"

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp über den nächsten Neuzugang: „Mit Oliver gewinnen wir einen vielseitigen Kreativspieler, der auf der Zehn, der Acht oder der Sechs spielen kann. Er ist ein Spieler mit der Qualität, in der letzten Zone aus unterschiedlichen Positionen immer gefährlich zu werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf die nächsten gemeinsamen Schritte.“