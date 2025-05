Verstärkung aus der Jugend: Gessel-Leerssen präsentiert Neuzugänge

Der FC Gessel-Leerssen stellt die Weichen für die Zukunft und setzt dabei konsequent auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Für die Saison 2025/26 hat der Tabellenzweite der Kreisliga Diepholz drei Neuzugänge präsentiert – allesamt Spieler, die aus dem Jugendbereich in den Herrenfußball wechseln. Dabei zeigt sich deutlich: Der FCG bleibt seinem Weg treu, auf hungrige Talente zu setzen, die sich weiterentwickeln wollen.

Mit Jason Drewal kommt ein weiterer junger Mittelfeldspieler neu ins Team. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 des TSV Barrien zum FCG und soll vor allem durch seine körperliche Präsenz und Zweikampfstärke die Defensive stabilisieren. Für Gessel-Leerssen, das sich in dieser Saison bereits als sehr gefestigt präsentiert hat, ist Drewal eine wichtige Ergänzung in der Zentrale – ein Spieler, der das Spiel nach hinten absichert, aber auch Impulse nach vorne setzen kann.

Als erster Neuzugang wurde Ben Ehlers vorgestellt. Der zentrale Mittelfeldspieler rückt aus der eigenen A-Jugend in den Kader der 1. Herren auf und bringt laut Verein neben einer ausgeprägten Technik und gutem Spielverständnis auch eine hohe Arbeitsrate mit. Gessel-Leerssen darf sich auf einen Spieler freuen, der das Spiel lesen kann und im Mittelfeld wichtige Impulse setzen soll. Dass Ehlers sich für den Verbleib beim FCG entschieden hat, zeigt das Vertrauen in den eingeschlagenen Weg des Vereins – und die Durchlässigkeit innerhalb des eigenen Nachwuchsbereichs.

Ben Kühtmann – Torwarttalent mit Perspektive

Dritter im Bunde ist Ben Kühtmann, ebenfalls aus der U19 des TSV Barrien. Der junge Torhüter komplettiert das Torwartteam des FC Gessel-Leerssen und gilt als sehr talentiert. Laut Vereinsangaben sieht der Torwarttrainer des FCG großes Entwicklungspotenzial in Kühtmann und freut sich bereits auf die künftige Zusammenarbeit. Kühtmann soll in der kommenden Saison erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und sich behutsam an die Anforderungen im Kreisliga-Alltag gewöhnen.

Mit diesen drei Verpflichtungen zeigt der FC Gessel-Leerssen erneut ein gutes Gespür für junge Talente und einen klaren Plan für die Zukunft. Die Mischung aus eigener Nachwuchsarbeit und gezielten externen Verstärkungen macht deutlich: Der FCG will nicht nur kurzfristig erfolgreich sein – sondern nachhaltig wachsen.