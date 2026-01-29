Verstärkung aus der Bundesliga: VfB-Frauen schlagen zu

– Foto: Sascha Hohnen

Von der Weser an den Neckar: Reena Wichmann wird ab sofort das Trikot mit dem roten Brustring tragen. Von ihrem Jugendverein VfL 07 Bremen schloss sich die gebürtige Düsseldorferin im Sommer 2013 Bremens U17 an, ehe sie zwei Jahre später ins Frauenteam aufrückte. Bis auf ihre Zwischenstation bei Elon Phoenix in North Carolina (USA) spielte Reena Wichmann insgesamt elf Jahre bei den „Grün-Weißen“. In 160 Pflichtspielen erzielte die 28-jährige Mittelfeldspielerin 20 Tore und stand mit Werder zuletzt im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München in der Startelf (Anm. d. Red. 2:4-Niederlage).

Sascha Glass, General Manager VfB Frauenfußball: „Wir freuen uns sehr, dass Reena sich für den Schritt zum VfB entschieden hat. Mit Reena haben wir eine gestandene, verlässliche und charakterlich sehr gut ins Team passende Bundesliga-Spielerin zu unserem schon sehr guten Kader dazugewonnen. Ich kenne Reena schon etwas länger und wir haben schon öfter gegeneinander gespielt. Ich bin froh, dass Reena nun das VfB-Trikot trägt.“