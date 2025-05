Verstärkung aus der Bezirksliga: LSK holt Guthardt

Der Lüneburger SK Hansa begrüßt den fünften Neuzugang in seinen Reihen. Tobias Guthardt wechselt vom TSV Adendorf zum künftigen Oberligisten und bringt bereits Erfahrungen aus der neuen Spielklasse mit.

Dennoch gab es gute Gründe für einen Wechsel. „Ich bin jetzt 26 und möchte wieder auf höchstmöglichen Niveau spielen, das kann ich beim LSK", erklärte Guthardt. Von dessen Fähigkeiten zeigt sich auch Tarek Gibbah, der zur neuen Saison als Cheftrainer übernimmt, angetan: „Mit Tobi haben wir einen Innenverteidiger mit extremem Potenzial verpflichtet. Allein seine körperliche Beschaffenheit macht ihn zu einem besonderen Spieler, der in Topform schwer zu überwinden ist. Dennoch hat er auch technisch etwas drauf, sodass wir der Meinung sind, dass er uns absolut weiterhelfen kann."

Der Innenverteidiger trug nämlich bereits das Trikot des TuS Bersenbrück, für den er es auf immerhin 19 Ligaspiele brachte. Anschließend führte sein Weg über den SV Mesum (Westfalenliga) und eine berufliche Versetzung nach Lüneburg zum TSV Adendorf. Den Bezirksligisten wird Guthardt nach zwei Jahren verlassen. „Das sind richtig gute Jungs beim TSV. Deshalb fällt mir der Abschied aus Adendorf auch schwer", berichtete er in der LSK-Mitteilung .

Vor Guthardt standen bereits die Verpflichtungen von Jona Prigge (MTV Treubund Lüneburg), Nick Tappe (MTV Römstedt), Bennet Rotetzki (Niendorfer TSV U19) und Arne Exner (FC Eintracht Norderstedt) fest. Trotz der souveränen Meisterschaft in der Landesliga bastelt der LSK an seinem Kader. Denn den Verantwortlichen ist bewusst, dass in der enorm ausgeglichenen Oberliga eine Steigerung von Nöten ist, um vollends konkurrenzfähig zu sein.

Mehr Informationen zur Landesliga Lüneburg