Verstärkung aus den USA, neuer Torwart und ein Kämpfer

Das teilt der Verein auf seine Homepage mit:

Der 1. FFC Turbine Potsdam freut sich, mit Annika Wohner eine weitere talentierte Spielerin für die neue Saison begrüßen zu dürfen. Die 22-jährige Mittelfeldspielerin wechselt nach ihrem erfolgreichen College-Engagement in den USA nun zurück nach Deutschland – und schließt sich ab sofort Turbine Potsdam an.

Annika wurde am 4. Februar 2003 in München geboren und durchlief bereits in jungen Jahren mehrere Stationen im süddeutschen Raum. Ihre fußballerische Ausbildung begann sie 2007 beim TSV Poing, wo sie acht Jahre lang spielte. Über den SC Baldham-Vaterstetten, die SpVgg Altenerding und die Spielvereinigung Landshut führte ihr Weg schließlich 2019 zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Dort sammelte sie wichtige Erfahrungen in der 2. Frauen-Bundesliga und wurde 2020/2021 Vizemeisterin.

Ab 2021 zog es Annika in die USA, wo sie für die North Carolina State University spielte und ihre sportliche wie akademische Laufbahn weiterentwickelte. Nun kehrt sie zurück auf die deutsche Fußballbühne – mit viel internationaler Erfahrung und Spielfreude im Gepäck.

Auch auf DFB-Ebene war Annika bereits früh erfolgreich: Für die deutschen U-Nationalmannschaften lief sie insgesamt 13-mal auf und erzielte dabei 8 Tore. 2019 gewann sie zudem den renommierten Nordic Cup.

Turbine-Trainerteam und Vereinsführung freuen sich gleichermaßen auf eine technisch versierte, laufstarke und kluge Mittelfeldspielerin, die mit Übersicht und Spielverständnis das Zentrum bereichern soll.

Willkommen in Potsdam, Annika! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit im KarLi.

„Ich freue mich sehr jetzt Teil der Turbine Familie zu sein! Besonders freue ich mich auf die Fans – und darauf, meinen Beitrag auf dem Platz zu leisten, damit wir gemeinsam wieder erfolgreich sind“, so Annika Wohner.

„Annika bringt alles mit, was wir für unseren eingeschlagenen Weg brauchen: Erfahrung, physische Stärke, unerschütterlichen Willen und eine positive Energie, die das ganze Team mitreißen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für Turbine Potsdam gewinnen konnten“, so Gregor Kannenberg, Vorstandsmitglied beim 1. FFC Turbine Potsdam.

FSV Union Fürstenwalde

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Willkommen im Team, Philipp Heidbrecht! Philipp kommt vom SV Zehdenick und bringt eine beeindruckende Torwart-Ausbildung mit: Seine Stationen bei Energie Cottbus und BFC Dynamo sprechen für sich – und das merkt man! Stark am Ball, hoch konzentriert und mit einem unbändigen Ehrgeiz ausgestattet, ist er eine echte Bereicherung für unser Team.

