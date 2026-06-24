Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs beim SC Freiburg II

Insgesamt neun Fußballschüler aus den letztjährigen U17- und U19-Mannschaften schaffen den Sprung in die zweite Mannschaft des Sport-Club. Sechs von ihnen dürfen auch in der kommenden Saison weiterhin für die Freiburger A-Junioren auflaufen.

Im Januar 2025 wechselte Essad Ouhssakou (19) vom französischen Club Bergerac Périgord in den Breisgau. Der Mittelstürmer erzielte vergangene Saison in 18 Partien der DFB-Nachwuchsliga zwölf Tore sowie drei Vorlagen.

Er war letztes Jahr der Torschütze des ersten Saisontreffer der Freiburger Zweiten: Elijah Oguguo (18) kennt den Weg in die Freiburger Fußballschule bestens, seit 2020 trägt er das Trikot des SC Freiburg. Bereits in der vergangenen Saison sammelte Elijah Oguguo erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam in der Regionalliga Südwest auf sieben Einsätze für die U23.

Über den SC-Kooperationsverein FC 03 Radolfzell führte der Weg von Emilio Schiertz (18) zum Sport-Club. Der Abwehrspieler wechselte 2022 nach Freiburg und absolvierte in der vergangenen Saison vier Pflichtspiele, ehe ihn eine Verletzung zu einer längeren Pause zwang. Für die österreichischen U-Nationalmannschaften stand Emilio Schiertz bislang sechsmal auf dem Platz.

Mit 16 Jahren wechselte Elias Klaus (19) 2023 vom SV Darmstadt 98 in die Freiburger Fußballschule und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 23 Pflichtspiele für die U19. Darüber hinaus durchlief Elias Klaus die österreichischen U-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U18 und kam bislang auf insgesamt neun Länderspieleinsätze.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Emilio wechselte auch Tammo Schiertz (18) vom FC 03 Radolfzell zum SC Freiburg. Der Mittelfeldspieler kam bereits in der vergangenen Saison auf zwei Einsätze für die U23 und stand zusätzlich in 13 Partien der Freiburger U19 auf dem Feld. Zudem absolvierte er bislang zehn Spiele für die österreichischen U-Nationalteams.

Vor einem Jahr schloss sich Mladen Mijajlovic (18) vom FC Aarau dem SC Freiburg an. Der Schweizer Nationalspieler absolvierte in seiner ersten Saison im Breisgau 19 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und vier Vorlagen gelangen. Seit der U15 durchlief Mijajlovic sämtliche Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften und sammelte bislang insgesamt 35 Länderspieleinsätze. Im vergangenen November gehörte er zudem zum Schweizer Aufgebot bei der U17-Weltmeisterschaft, bei der die Eidgenossen das Viertelfinale erreichten.

Auch Torwart Théodore Pizarro (18) wechselte 2025 aus der Schweiz zum Sport-Club. Der 1,90 Meter große Schlussmann kam vom FC Lausanne nach Freiburg und stand in seiner ersten Saison elfmal für die U19 zwischen den Pfosten. Wie Mladen Mijajlovic gehörte auch Pizarro zum Schweizer Kader bei der U17-Weltmeisterschaft und kam dort in drei Partien zum Einsatz.

Den Sprung aus der U17 in die U23 schafft auch Chrisdy Dianzenza (17). Der Mittelfeldspieler wechselte 2025 vom FC Sochaux-Montbéliard in den Breisgau und kam in der vergangenen Saison sowohl für die U17 als auch für die U19 zum Einsatz. In insgesamt 23 Pflichtspielen erzielte Chrisdy Dianzenza elf Tore.

Mit 16 Jahren ist Jannik Veit der jüngste Spieler im diesjährigen Kader der Freiburger U23. Der Mittelfeldspieler wechselte 2022 über den SC-Kooperationsverein SV Zimmern zum Sport-Club und kam in der vergangenen Saison sowohl für die U17 als auch für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga bei insgesamt 24 Partien zum Einsatz. Seit 2024 gehört Jannik Veit zudem den deutschen U-Nationalmannschaften an und absolvierte bislang 15 Länderspiele.

Als 2008er- und 2009er-Jahrgänge dürfen Emilio und Tammo Schiertz, Mladen Mijajlovic, Théodore Pizarro, Chrisdy Dianzenza und Jannik Veit auch in der kommenden Saison noch für die U19-Mannschaft der Breisgauer auflaufen. „Für junge Spieler ist es ein entscheidender Schritt, sich frühzeitig an die Anforderungen im Herrenfußball anzupassen“, sagt Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule. „Die Jungs bringen dafür eine sehr gute Grundlage mit – jetzt geht es darum, sich auf diesem Niveau zu behaupten und die nächsten Entwicklungsschritte zu machen.“

Nico Hug kehrt zurück

Der ehemalige Fußballschüler Nico Hug kehrt nach sechs Jahren als Stützenspieler zurück in die Zweite Mannschaft und verstärkt den Sport-Club defensiv auf der linken Seite.

Der 27-jährige Niedereschacher kam 2013 vom SV Zimmern in die Freiburger Fußballschule. Nach vier Spielzeiten im Juniorenbereich sowie drei Saisons in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg wechselt er 2020 zum FC Vaduz in die höchste Schweizer Spielklasse. Anschließend war er von 2022 bis 2024 für den Halleschen FC in der 3. Liga sowie eine Saison für die VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost aktiv. Im Februar 2026 wechselte Nico Hug zum FC 08 Villingen in die Oberliga Baden-Württemberg.

„Mit Nico bekommen wir einen Spieler, der der Mannschaft sofort Stabilität und Struktur geben kann“, sagt Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule. „Er erfüllt seine Aufgaben sehr diszipliniert, hat ein gutes taktisches Verständnis und passt mit seiner positiven Art sehr gut in unser Gefüge.“