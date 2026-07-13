Verstärkung aus Argentinien für Holstein Kiel

Die Fans von Holstein Kiel dürfen sich auf mehr Torgefahr in Person von Guillermo Balzi freuen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Balzi wechselt vom argentinischen Traditionsclub CA Newell’s Old Boys nach Kiel und unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der 24-Jährige, der zuletzt zwei Spielzeiten leihweise beim griechischen Erstligisten APO Levadiakos verbrachte, gilt als technisch versierter Linksfuß. Seine Bilanz von 61 Pflichtspielen für die Griechen, in denen er neun Tore erzielte und 14 weitere vorbereitete, unterstreicht seine Bedeutung als Spielmacher.

„Wir gewinnen mit Guillermo einen spielstarken Mann, der mit seiner Dynamik und Technik die Qualitäten mitbringt, die wir für unser offensives Zentrum gesucht haben“, erklärte Cheftrainer Tim Walter überzeugt auf der Homepage der Kieler. Auch Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe zeigte sich erfreut über den Transfer: „Wir haben uns bereits seit Längerem um Guillermo bemüht und freuen uns nun, dass er ein ‚Storch‘ wird.“

Der Neuzugang, der in Kiel die Rückennummer acht tragen wird, geht mit einem guten Gefühl zu Holstein: „Ich freue mich sehr auf Holstein Kiel und die neue Herausforderung in Deutschland. Die Verantwortlichen haben sich seit längerer Zeit sehr um mich bemüht. Vom ersten Moment an haben sie mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mich voll und ganz überzeugt. Ich kann es kaum erwarten, im Trainingslager in Österreich auf meine neue Mannschaft zu treffen, alle kennenzulernen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“