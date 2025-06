– Foto: Westfalia Rhynern

Verstärkung auf der Bank: Rhynern erweitert Trainerteam Der Oberligist SV Westfalia Rhynern verpflichtet einen ehemaligen Spieler als neuen Co-Trainer – und setzt auf Vertrautheit und Führungsqualität. Verlinkte Inhalte Oberliga Westfalen Westfalia Rhynern Dominik Orlowski

Mit der Verpflichtung eines erfahrenen Ex-Akteurs stärkt der SV Westfalia Rhynern sein Trainerteam. Der 34-Jährige bringt nicht nur Stallgeruch mit, sondern soll auch die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainerstab intensivieren.

Der SV Westfalia Rhynern geht mit einem erweiterten Trainerteam in die Saisonvorbereitung zur Oberliga Westfalen. Mit dem Zugang eines neuen Co-Trainers reagiert der Klub nicht nur auf wachsende Anforderungen im Trainingsbetrieb, sondern stärkt auch gezielt die Bindung innerhalb der Mannschaft. Der neue Mann an der Seitenlinie ist in Hamm kein Unbekannter. Über zehn Jahre war er für die SG Bockum-Hövel aktiv, wo er seine Karriere im vergangenen Jahr beendete – nicht ohne erste Erfahrungen im Co-Trainer-Bereich gesammelt zu haben. Bei Westfalia Rhynern war er bereits in der Jugend und der zweiten Mannschaft aktiv. Nun kehrt der 34-Jährige zurück, um als Assistent von Chefcoach David Schmidt sowie dessen Co Tobias Langner und Torwarttrainer Christopher Johann zu arbeiten.

„Dome erfüllt zu 100 Prozent das Profil, das wir für einen Co-Trainer vor Augen hatten“, sagt Schmidt, gegenüber wa.de, über seinen neuen Kollegen. „Er kommt bei den Jungs gut an, ist auf Augenhöhe mit ihnen und wird seinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft zusammenzuhalten.“ Orlowski selbst sieht in der Rückkehr eine große Chance: „Ich habe an die Westfalia nur gute Erinnerungen. Außerdem ist der Verein das Aushängeschild in Hamm. So eine Chance, da etwas mitzugestalten, bekommt man nicht oft.“