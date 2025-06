Verstärkung an der Seitenlinie: Widl ergänzt Markt Schwabens Trainerteam

Aus dem dort bestehenden Dreiergespann mit Cheftrainer Alexander Brandt sowie den Aktiven Alexander Dremel und Florian Niederdorf wird damit eine Vierer-Kombo. Denn, so erklärt Herrenleiter Frederic Speicher, Brandt habe seine Zusage für eine weitere Saison mit der „Bitte um Unterstützung durch einen zweiten Mann an der Linie“ gegeben. „Er braucht jemand, mit dem er sich neben dem Platz auch schnell austauschen kann.“

Gesagt, getan: Kontakt mit dem 30-jährigen Widl habe es bereits im vergangenen Jahr gegeben, und danach auch weiter immer mal wieder in loser Form, wie Speicher erläuterte. Als es kurz vor Saisonschluss in einem Telefonat um eine Spielverlegung ging, sei man auch auf die kommende Runde zum Sprechen gekommen. Danach trafen sich Speicher und Widl, auch zusammen mit Brandt – und wurden sich schnell einig.

Was die Entscheidung Widls zugunsten des Markt Schwabener Clubs beschleunigte, war wohl auch die Nähe zu seinem Wohnort Anzing. Ab 1. Juli wird der 30-Jährige offiziell dem Trainerteam angehören. „Er wird aber definitiv kein Spielertrainer sein“, betonte der FCMS-Herrenleiter, „aktiv vielleicht mal in der Zweiten, aber in der Ersten soll er nur an der Linie wirken“. Welche genaue Rolle oder Aufgabengebiete Widl abdecken wird, werde nach interner Absprache noch festgelegt. „Das muss sich alles erst einschleifen“, so Speicher.