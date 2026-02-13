Verstärkter SGV Freiberg ist bereit: "Wir haben gelernt" FuPa-Teamcheck: Der Regionalliga-Tabellenführer setzt auf Reife statt Druck von Timo Babic · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SGV Freiberg geht als Spitzenreiter in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Südwest. Trainer Kushtrim Lushtaku spricht über Lernprozesse, defensive Stärke, mentale Reife – und warum am Ende nur Ergebnisse zählen.

Eine Hinrunde in Lektionen

Der Tabellenführer der Regionalliga Südwest hat eine bewegte erste Saisonhälfte hinter sich. 41 Punkte aus 20 Spielen, ein Torverhältnis von 43:18 und Platz eins – doch der Weg dorthin war nicht linear. Trainer Kushtrim Lushtaku blickt analytisch zurück: „Wir haben jede Phase gründlich analysiert, ich denke, dass ich als Trainer geprägt worden bin von diesen Situationen, dementsprechend auch die Spieler.“ Freiberg habe aus dem furiosen Start ebenso gelernt wie aus der Durststrecke. Entscheidend sei die Perspektive: „Nichtsdestotrotz denken wir an das was kommt und sind gut vorbereitet, wir haben gelernt.“ Spitzenreiter ohne Druckgefühl

Der Vorsprung auf Verfolger SG Sonnenhof Großaspach beträgt nur einen Punkt. Für Lushtaku ist das kein Belastungsfaktor. „Ich denke es wird sich zeigen sobald die ersten Spiele der Restrunde gespielt sind, wie man reinstartet.“ Seine Mannschaft verspüre „keinen Druck“, gehe aber „in jedes Spiel um zu gewinnen“. Diese Haltung passt zur Tabellensituation: Hinter Freiberg (41 Punkte) lauert Großaspach (40), dahinter folgen Mainz II (34), Frankfurt (33) und Sandhausen (33). Die Liga bleibt eng.

Feinschliff statt Systemwechsel

Das Trainingslager in der Türkei bot erstmals längere Arbeitsphasen ohne Spieltagsrhythmus. Grundsätzlich vertraut Lushtaku seiner Spielidee: „Ich denke mit unserer Spielweise fahren wir ziemlich gut.“ Dennoch wurde nachjustiert: Man habe „an der eine oder anderen Taktik gefräst um noch schärfer zu Torchancen zu kommen“. Die Vorbereitung beschreibt er als „ziemlich hart“, sowohl „was Physis, Kondition und das Mentale betrifft“. Ziel war nicht nur taktische Schärfe, sondern Widerstandsfähigkeit. Beste Defensive – und doch Luft nach vorn

Mit nur 18 Gegentoren stellt Freiberg die stabilste Defensive der Liga. „Das ist natürlich top, dass wir so stark in der Defensive stehen“, sagt Lushtaku. Gleichzeitig sieht er offensiv ungenutztes Potenzial: „Wir haben aber auch ziemlich viel liegen lassen, was die Torausbeute angeht.“ Seine Erwartung ist klar: „Ich erwarte natürlich mehr Fokus und Entschlossenheit bei Torchancen.“ Der Trainer zeigt sich zuversichtlich: „Bin aber guter Dinge, dass sich das bessern wird zur Restrunde.“