 2025-12-03T05:51:34.672Z

Vereinsnachrichten

Verstärke unsere Seniorinnen und Senioren

Verlinkte Inhalte

VfL Erp
VfL Erp II
VfL Erp

BE PART OF IT - Werde Teil des Teams

Der VfL freut sich weiterhin über Zuwachs und Verstärkung für seine Seniorenmannschaften.

Ob im Herren-, oder im Damenbereich, unsere Verantwortlichen und unsere Mannschaften heißen ambitionierte Kicker herzlich Willkommen.

Unsere Trainingszeiten sind Dienstags & Donnerstags ab 19:00 Uhr.

Kontakt Herren: Ralf Schumacher | Sportlicher Leiter | 0172 232 2178

Kontakt Damen: Andreas Schmitz | Trainer | 0152 37 04 355

Britta Ebert | Co-Trainerin | 0157 37 55 4457

Scheut euch nicht, kommt vorbei, schnuppert rein!

Aufrufe: 015.12.2025, 09:30 Uhr
Bastian EbertAutor