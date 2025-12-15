Verstärke unsere Seniorinnen und Senioren

Der VfL freut sich weiterhin über Zuwachs und Verstärkung für seine Seniorenmannschaften.

BE PART OF IT - Werde Teil des Teams

Ob im Herren-, oder im Damenbereich, unsere Verantwortlichen und unsere Mannschaften heißen ambitionierte Kicker herzlich Willkommen.

Unsere Trainingszeiten sind Dienstags & Donnerstags ab 19:00 Uhr.