Verstärke unsere Seniorinnen und Senioren

BE PART OF IT - Werde Teil des Teams
Der VfL freut sich weiterhin über Zuwachs und Verstärkung für seine Seniorenmannschaften.
Ob im Herren-, oder im Damenbereich, unsere Verantwortlichen und unsere Mannschaften heißen ambitionierte Kicker herzlich Willkommen.
Unsere Trainingszeiten sind Dienstags & Donnerstags ab 19:00 Uhr.
Kontakt Herren: Ralf Schumacher | Sportlicher Leiter | 0172 232 2178
Kontakt Damen: Andreas Schmitz | Trainer | 0152 37 04 355
Britta Ebert | Co-Trainerin | 0157 37 55 4457
Scheut euch nicht, kommt vorbei, schnuppert rein!