Versprochen ist versprochen Der FC Saalfeld empfängt am Samstag den TSV Gera-Westvororte. Ein Kicker der Gastgeber wird nicht mit von der Partie sein. Versprochen ist versprochen....

Keeper Clemens Bierbaum wird am Samstag gegen seinen Ex-Club nicht zwischen den Pfosten stehen. Damit löst der 31-Jährige eine Zusage an seine ehemaligen Weggefährten ein.

Im vergangenen Sommer wechselte Clemens Bierbaum vom TSV Gera-Westvororte zum Thüringenliga-Aufsteiger FC Saalfeld. Dass Bierbaum und seine Saalfelder nun so stark in die Saison starten, überrascht ihn selbst ein wenig. Umso größer ist die Freude darüber. „Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, gerade mit Blick auf unser Schweres Auftaktprogramm. Aufgrund dessen, dass wir alle an einem Strang ziehen und wegen unseres großen, ausgeglichenen Kaders, sind wir in der vorteilhaften Situation ohne Druck zu sein. Wir erhoffen uns noch weitere Punkte einzufahren, um das Ziel Klassenerhalt möglichst schnell zu erreichen“, so der Keeper des Tabellendritten.

Am kommenden Samstag gegen Westvororte könnten weitere Zähler für den Klassenerhalt folgen. Bierbaum selbst wird nicht aktiv eingreifen, wie er im FuPa-Gespräch verrät. „Ich freue mich darauf viele Freunde und Weggefährten wieder zu sehen. Ich hatte mich zum letzten Mannschaftsabend nach der Verabschiedung darauf commited, dass ich gegen Westvororte nicht spielen werde. Da wurde natürlich von dem ein oder anderen ehemaligen Teamkollegen oder Verantwortlichen gefragt, ob ich auch mein Versprechen halte“, erzählt der 31-Jährige, der sein Versprechen halten will. Die Verbundenheit zum TSV ist also zweifelsohne noch da und wenn es nicht gerade gegen den FC Saalfeld geht, drückt er dem Ligakontrahenten die Daumen. „Westvororte hat sich stabilisiert, von daher erwarte ich am Samstag ein knappes Ergebnis und hoffe natürlich auf ein positives Ende für Saalfeld, auch wenn ich in allen anderen Spielen Westvororte nach wie vor beide Daumen drücke“, sagt er und bringt zudem zum Ausdruck, dass das trotz Favoritenrolle alles andere als ein Selbstläufer wird. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird auch darauf ankommen, wer in Führung gegen kann. Auch die Tagesform ist entscheidend. Es zeigt sich in der Liga, dass jeder jeden schlagen kann. Wir sind voll fokussiert und hoffen, dass wir die Punkte in Saalfeld behalten können“, so Bierbaum.

Den Gästen vom TSV würde so ein Dreier allerdings auch wieder gut zu Gesicht stehen. Nachdem sich das Team stabilisierte und mit einem Zwischenhoch von drei Siegen in Serie einige Punkte einsammelte, gab es in den vergangenen vier Spielen keinen Dreier mehr zu bejubeln. Gleichwohl waren die Gegner bei besagten vier Duellen (Wismut Gera, Weida, Martinroda, SCHOTT) ein ambitioniertes Programm. Ein Zuckerschlecken dürfte es allerdings auch am Samstag nicht werden, wenn man zum formstarken FC Saalfeld reist...