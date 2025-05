Versprechen inklusive: 1860 München verlängert mit Trainer Glöckner

In der Hinrunde lief nicht viel zusammen bei 1860 München. Dann folgte der Trainerwechsel und der Erfolg kehrte zurück. Dafür gibt es nun die Belohnung.

Daran heißt es: „Der TSV 1860 München und Patrick Glöckner haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 48-Jährige, der seit 21. Januar 2025 in der Verantwortung steht, wird somit auch zum Trainingsauftakt für die Saison 2025/26 am 22. Juni 2025 auf dem Platz stehen und das neue Löwen-Team anleiten.“

München – Erst den Klassenerhalt in der Dritten Liga eingetütet, jetzt die Belohnung eingesackt. Patrick Glöckner darf als Trainer bei 1860 München weitermachen. Dies gab der Verein nun in einem offiziellen Statement bekannt.

Der 48-Jährige folgte im Januar auf Argirios Giannikis und konnte schnell seine Spielphilosophie durchsetzen. Genau daran will Glöckner auch in der Zukunft anknüpfen: „Fans, Umfeld und Mannschaft haben es mir leicht gemacht, dass ich mich gut einfinden konnte. Ich bin froh, dass ich durch den vorzeitigen Klassenerhalt direkt etwas zurückgeben konnte. Nun geht mein Blick nach vorne und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird und darauf, die Löwen-DNA auf dem Spielfeld weiterzuentwickeln.“

1860 München verlängert Vertrag von Trainer Patrick Glöckner