Versprechen inklusive: 1860 München verlängert mit Coach Glöckner

In der Hinrunde lief nicht viel zusammen bei den Löwen. Dann folgte der Trainerwechsel und der Erfolg kehrte zurück. Dafür gibt es nun den verdienten Lohn.

München – Erst den Klassenerhalt in der Dritten Liga eingetütet, jetzt die Belohnung eingesackt. Patrick Glöckner darf als Trainer bei 1860 München weitermachen. Dies gab der Verein nun in einem offiziellen Statement bekannt.

Darin heißt es: „Der TSV 1860 München und Patrick Glöckner haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Der 48-Jährige, der seit 21. Januar 2025 in der Verantwortung steht, wird somit auch zum Trainingsauftakt für die Saison 2025/26 am 22. Juni 2025 auf dem Platz stehen und das neue Löwen-Team anleiten.“

Der 48-Jährige folgte im Januar auf Argirios Giannikis und konnte schnell seine Spielphilosophie durchsetzen. Genau daran will Glöckner auch in der Zukunft anknüpfen: „Fans, Umfeld und Mannschaft haben es mir leicht gemacht, dass ich mich gut einfinden konnte. Ich bin froh, dass ich durch den vorzeitigen Klassenerhalt direkt etwas zurückgeben konnte. Nun geht mein Blick nach vorne und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird und darauf, die Löwen-DNA auf dem Spielfeld weiterzuentwickeln.“

1860 München verlängert Vertrag von Trainer Patrick Glöckner

Heißt im Detail: „Wir wollen mitreißenden Fußball voller Kampf und Leidenschaft bieten, damit unsere Fans so oft wie möglich glücklich aus dem Stadion gehen.“ Er selber sei definitiv glücklich, wie Glöckner betonte: „Ich habe mich seit dem ersten Tag bei den Löwen sehr wohl gefühlt“, sagt Patrick Glöckner.

Auch mit Blick auf die Punktausbeute kann er zufrieden sein. Acht Siege und vier Unentschieden aus 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1,65 Punkten pro Partie – definitiv nicht die Ausbeute eines Absteigers. Deswegen sagte auch Löwen-Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner: „Patrick hat sich ab Tag 1 voll eingebracht und konnte durch seine engagierte Arbeit die erforderliche Punktzahl zum Klassenerhalt erreichen. Ich habe ihn im Januar als akribischen Trainer mit einer klaren Spielphilosophie vorgestellt. Genau diese Eigenschaften hat er in den zurückliegenden Monaten bewiesen und so freue ich mich, dass uns Patrick erhalten bleibt.“ (rele)