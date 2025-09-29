Verspielter Sieg in Durchgang zwei

SV Baindt II - SGM Waldburg/Grünkraut 3:3 (3:1) Nach der bitteren Auswärtsniederlage stand für die „Zwoite“ das Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Waldburg/Grünkraut auf der Klosterwiese an. Aufgrund der dünnen Personaldecke startete man etwas überraschend mit Brugger im Sturm, um offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

Das Spiel begann intensiv auf dem tiefen, nassen Rasen: viele Zweikämpfe und viele Offensivszenen auf beiden Seiten. Ein Freistoß von Knisel krachte an die Latte, kurz darauf spielten sich die Gäste auf der Gegenseite durch und gingen nach einem Schuss aus dem Rückraum von Sterk mit 0:1 in Führung (12.). „Mund abwischen, weitermachen“ hieß es für die Baindter – und das taten sie. Nur sechs Minuten später fiel der Ausgleich: Nach einem Eckball kam Schnez, nicht Bosch, an den Ball, dessen Schuss der Keeper zwar stark parierte, den Abpraller aber jagte Brugger im Stürmerstil ins Netz. Baindt blieb am Drücker und drehte das Spiel komplett: Nach einem schönen Aufbau wurde Brugger in die Tiefe geschickt und blieb vor dem Torhüter eiskalt – 2:1 (24.). Nur drei Minuten später wurde Schnez im Strafraum gefoult, Knisel schnappte sich den Ball und verwandelte sicher unten links. 3:1 nach 27 Minuten – die Gäste wirkten sichtlich geschockt, während die Baindter sogar noch Chancen auf ein 4:1 hatten. So ging es mit einer bärenstarken ersten Hälfte aus Baindter Sicht in die Pause.