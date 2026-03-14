Verspielt Ratingen den Aufstieg? Wer steigt in die Regionalliga auf?

Ratingen muss kämpfen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Immerhin, so muss das Fazit von Ratingen 04/19 lauten, ging das Heimspiel gegen den TSV Meerbusch am Freitagabend nicht noch verloren. Georgios Touloupis rettete seiner Mannschaft in der Nachspielzeit ein 2:2 (93.), deshalb bleibt Ratingen noch an der Tabellenspitze - doch der VfB 03 Hilden ist jetzt punktgleich. Das Rennen um die Regionalliga West ist in der Oberliga Niederrhein offen wie nie.

Ratingen 04/19 spielt bislang keine berauschende Rückrunde, die Truppe von Damian Apfeld steht aber trotzdem auf Rang fünf der Rückrunde-Tabelle, andere Teams können am Sonntag noch vorbeiziehen. Der VfB Hilden hat an den bisherigen sechs Spieltagen 2026 alle möglichen Punkte eingefahren und deshalb einen Neun-Punkte-Rückstand auf den Spitzenreiter aufgeholt (beide 44 Punkte). Dahinter lauern Meerbusch der SC St. Tönis (37 Punkte, ein Spiel weniger), KFC Uerdingen (35 Punkte, zwei Spiele weniger) und die SpVg Schonnebeck (35 Punkte, ein Spiel weniger).

Während der SC St. Tönis und die SpVg Schonnebeck bereits erklärt haben, dass die Regionalliga für sie kein Thema (mehr) sei, gibt es natürlich noch den KFC Uerdingen. Der KFC hat wegen seiner Insolvenz im Vorjahr übrigens einen Anteil daran, dass das Lizenzverfahren zur Regionalliga West komplizierter geworden ist; Vereine müssen neuerdings Einblick in ihre Finanzen geben. Der KFC war vor seiner Niederlage gegen den FC Büderich (0:1) in der Pole-Position und hätte aus eigener Kraft Tabellenführer werden können. Es folgte noch die 1:2-Pleite im Lokalduell gegen SC St. Tönis, entsprechend spricht die Form gegen die Uerdinger, die aber den Antrag stellen werden.

Gänzlich auszuschließen ist es bis zur Deadline Anfang April natürlich nicht, dass auch Meerbusch, St. Tönis und Schonnebeck noch handeln, schließlich sind bis dahin auch noch einige Punkte zu vergeben. Deshalb die Frage an die FuPa-Community: Wer steigt am Saisonende in die Regionalliga West auf?