Verspielt Kaunitz noch Platz 2? – Theesen feiert Titel "auf dem Sofa"

Der VfL Theesen hat es geschafft: Dank des 1:1-Remis des FC Kaunitz am Freitagabend beim SV Heide Paderborn durften die Bielefelder von Zuhause aus die Meisterschaft der Landesliga Staffel 3 und den Westfalenliga-Aufstieg bejubeln. Beim TuS Lohe ließ Theesen am Sonntag die Zügel offenbar ein wenig schleifen und kam nicht über ein 1:1 hinaus. Lohe verpasste sogar Möglichkeiten zum Sieg, der für den vorzeitigen Klassenerhalt hätten sorgen können.

Stattdessen ist Lohe eines von fünf verbleibenden Teams, die am letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern müssen. Die ungünstigste Ausgangslage hat dabei die Beckumer SpVg, die wieder auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht ist. Die Fröhlich-Elf kassierte gegen die SF DJK Mastbruch in der 90. Minute den Treffer zum 1:1-Ausgleich und musste zugleich den SVKT 07 Minden (2:0 gegen den Hövelhofer SV) und den TuS Dornberg (4:2 gegen den TSV Oerlinghausen) vorbeiziehen lassen.

Mit in der Verlosung ist auch noch der SV Avenwedde, der nach dem 2:3 gegen den FC Bad Oeynhausen seit fünf Spielen ohne Sieg ist, am letzten Spieltag mit Schlusslicht Oerlinghausen aber die auf dem Papier lösbarste Aufgabe hat. Beckum ist hingegen beim Post TSV Detmold zum Punkten verdammt, Minden spielt in Mastbruch, Dornberg reist zur Spvg Brake und Lohe muss in Hövelhof ran.