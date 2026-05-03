Verspielt der FSC Rheda die tollen Eindrücke?

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda ist auf dem schlechten Weg, die guten Eindrücke aus der Hinrunde der Fußball-Westfalenliga 1 zu verspielen. Selbst bei Borussia Emsdetten endete die Serie von sieben sieglosen Begegnungen nicht. Im Gegenteil: Der Tabellenletzte feierte gegen den FSC nach zuvor neun Pleiten in Folge mit 2:1 (1:0) mal wieder einen Dreier.
Das Team von Trainer Christopher Hankemeier verteidigte dank der jetzt ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen, acht Niederlagen und vier Remis zwar den achten Tabellenrang mit sieben Punkten Vorsprung auf die gefährdete Zone, aber die vielen unnötigen Punktverluste drücken auf die Stimmung. Allein mit dem Hinweis auf die weiterhin ellenlange Verletztenliste sind die häufigen individuellen Fehler nicht zu rechtfertigen. „Wir haben keine gute Phase“, gab Hankemeier zu.
In der Anfangsphase des Spiels scheiterte Philipp Aciz erst allein vor dem Tor und dann mit einem Schuss an die Latte. „Anschließend haben wir den Gegner allzu leichtfertig ins Spiel kommen lassen und so deren angekratztes Selbstvertrauen unnötig befeuert“, erklärte Hankemeier die Schwächen in seinem Team.
Ein Missverständnis zwischen Torhüter Pascal Müller und seinen Vorderleuten erlaubte Kürsat Ösmet das Tor zum 1:0 (31.), und der Emsdettener Angreifer war auch beim Siegtreffer zum 2:1 (81.) zur Stelle. Zwischenzeitlich hatte Marvin Schleining das Ergebnis mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:1 gestellt (67.), aber die Gäste blieben auch nach dem 1:2 zu harmlos, um wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können.
FSC Rheda: P. Müller – Wennier (80. Siebert), Lücke, von Mutius (56. Ellefred), Schleining – Meyer (80. Hanewinkel), N. Müller – P. Aciz (74. Haftmann), Fischer, Milic (62. Diehl) – Sievers.
Tore: 1:0 Özmen (31.), 1:1 Schleining (67.), 2:1 Özmen (81.).