Verspielt der FSC Rheda die tollen Eindrücke?

Kommen aktuell immer wieder aus dem Tritt: Niklas von Mutius (r.) und der FSC Rheda. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda ist auf dem schlechten Weg, die guten Eindrücke aus der Hinrunde der Fußball-Westfalenliga 1 zu verspielen. Selbst bei Borussia Emsdetten endete die Serie von sieben sieglosen Begegnungen nicht. Im Gegenteil: Der Tabellenletzte feierte gegen den FSC nach zuvor neun Pleiten in Folge mit 2:1 (1:0) mal wieder einen Dreier.

Das Team von Trainer Christopher Hankemeier verteidigte dank der jetzt ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen, acht Niederlagen und vier Remis zwar den achten Tabellenrang mit sieben Punkten Vorsprung auf die gefährdete Zone, aber die vielen unnötigen Punktverluste drücken auf die Stimmung. Allein mit dem Hinweis auf die weiterhin ellenlange Verletztenliste sind die häufigen individuellen Fehler nicht zu rechtfertigen. „Wir haben keine gute Phase“, gab Hankemeier zu.