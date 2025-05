Verspielt der Freie TuS alles? – BSC vor Titelgewinn

Aus einem Dreikampf um die Meisterschaft wird ein Zweikampf! Weil der Freie TuS Regensburg das Topspiel in Obertraubling mit 2:3 verlor, rutscht er auf Rang 3 ab und kann nicht mehr Meister werden. Den Titelgewinn machen am letzten Spieltag die siegreichen BSC Regensburg (59 Punkte, 2:0-Sieg in Sulzbach) und SV Burgweinting (57; 3:2-Sieg bei der SG Walhalla) unter sich aus. Derweil gewann der SV Türk Genclik den Abstiegs-Kracher gegen die SpVgg Ziegetsdorf mit 2:1 und hat den den direkten Klassenerhalt jetzt in der eigenen Hand. Der SV Wiesent geht dagegen trotz eines Punktgewinns gegen Oberhinkofen sicher in die Abstiegs-Relegation.



Der SV Burgweinting bleibt im Meisterrennen, sicherte sich bereits am Samstag den Dreier bei der SG Walhalla. Vor 80 Zuschauern brachte Florian Schlegel den SVB in der 24. Minute gekonnt in Front. Lirim Kabashi legte in der 37. Minute noch eine Bude drauf und Steve Yamba Noudjo erzielte in der 43. Minute das 3:0 für die Gäste. In der zweiten Hälfte kam auch die SG Walhalla in Fahrt und sorgte für Spannung, Kilian Denzlein verkürzte in der 59. Minute und in der 65. Minute versenkte Julian Baumgärtner den Elfmeter gekonnt. Die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Higor Tonet (90.+1., SG Walhalla) mit sich. Schiedsrichter: Stefan Koch, Behrooz Jamshidi, Johannes Renner







Der SV Harting musste sich am vorletzten Spieltag beim TSV Wörth/Donau vor 120 Besuchern geschlagen geben. Merdin Mehmedov schob bereits in der zehnten Minute zum 1:0 ein, durch zwei Treffer in Folge gelang Florian Hasanaj nicht nur der Ausgleich (58.), sondern auch die Führung (65.). Jakob Bräu glich in der 74. Minute für den TSV aus und die Nachspielzeit brachte durch Konstantin Fuchs (90.+2.) die Maximalausbeute ein. Schiedsrichter: Marius Hägle, Albert Bayerl, Hubert Stigler







Ein Remis erzielten der SV Donaustauf und der FC Mintraching vor nur 45 Schaulustigen. Bereits in der siebten Minute legte Erik Schelinsky das 1:0 vor, Marcel Hochgräfe erzielte allerdings in der zehnten Minute den Ausgleich'. Kurz nach Wiederanpfiff schob Maximilian Prösl (46.) zur Führung für den FC ein. Valentin Czech erzielte in der 61. Minute den Ausgleich, dann gingen die Gäste durch Stefan Alber (90.+1.) erneut in Front, doch Simon Riedl konnte die Nachspielzeit (90.+3.) ebenfalls für einen Treffer nutzen und so endete die Partie im 3:3. Schiedsrichter: Tobias Schlehuber, Daniel Hoffmann, Maurice Hoffmann







Der BSC Regensburg hielt den Nerven stand, konnte sich beim SV Sulzbach/Donau behaupten und bleibt somit an der Tabellenspitze. Vor 120 Zuschauern brachte Finn Geiger den Gästen in der 18. Minute die Führung und Florian Knauer konnte in der 80. Minute sein 26. Saisontor erzielen, um somit den Dreier zu besiegeln. Die Nachspielzeit brachte noch eine Zehn-Minuten-Auszeit für Thomas Schulze mit sich. Schiedsrichter: Hans Mayer, Martin Fichtner, Leo Baier







Ein 1:1-Unentschieden brachte dem SV Wiesent und dem FC Oberhinkofen vor 75 Zuschauern je einen Punkt an diesem 25. Spieltag ein. In der 57. Minute brachte Christian Gritschmeier die Hausherren in Front, doch Felix Groda gelang in der 69. Minute der Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Maximilian Koch (90.+5.) noch die Ampelkarte. Schiedsrichter: Ersan Djerekarac, Markus Weiß, Korbinian Eigenstetter.







Mit einem 2:1 konnte sich der SV Türk Genclik Regensburg im Kellerduell gegen die SpVgg Ziegetsdorf behaupten. Der direkte Klassenerhalt ist am nächsten Wochenende aus eigener Kraft zu schaffen. Die Führung erzielte Arash Ghafoori in der 58. Minute. Die Ampelkarte sah Nedim Ceyhaner vom SV im der 80. Minute, nur zwei Minuten später standen die Hausherren durch die gelb-rote Karte für Devrim Ayhan mit nur noch 9 Mann auf dem Feld. Sakou Ceesay erhöhte in der Nachspielzeit (90.+5.) für die Gastgeber, kurz darauf konnte auch die SpVgg Ziegetsdorf eine Chance, dank Sven Baumgärtner verwerten (90.+6.). Eine weitere gelb-rote Karte gab es für Mediano Kamaro (90.+8.) von den Gastgebern. Schiedsrichter: Dennis Martin, Arian Salihu, Robin Prechtner







Der SV Obertraubling konnte den Freien TuS Regensburg schlagen, wodurch der TuS auf Rang drei abfällt und nicht mehr Meister werden kann. Vor 150 Zuschauern brachte Max Heberlein die Hausherren in der 39. Minute in Front, Tobias Fuchs baute diese in der 41. Minute weiter aus und Ilker Öksün erhöhte in der 77. Minute zum 3:0. Erst in den letzten Minuten konnten Thomas Maier (82.) und Leo Waldhauser (90.+1.) für den Freien TuS Chancen verwerten, doch für mehr reichte es am vorletzten Spieltag nicht. Schiedsrichter: Johannes Knott, Richard Schmalhofer, Esad Hodzic