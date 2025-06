Verspätete Kaderplanung und wirre Trainerwechsel – der Abstieg des MFC

Nach zwei Jahren in der Oberliga ist für den Mülheimer FC jetzt auch schon wieder Schluss. Nach einer unzureichenden Saison geht es in die Landesliga. Neue Transfers sind bislang nicht präsentiert worden – dafür aber ganz schön viele Abgänge. Ein Rückblick auf die Saison des MFC.

Im ersten Oberliga-Jahr musste das Ziel ganz klar der Klassenerhalt sein. Das hat auch recht souverän funktioniert – am Ende standen die Styrumer auf dem zwölften Tabellenplatz. Doch dabei traf der Vorstand bereits teils schwer nachvollziehbare Entscheidungen. Aufstiegstrainer Ahmet Inal musste zwischenzeitlich gehen – wurde jedoch noch in derselben Saison zurückgeholt.

Dann liefen die Vorbereitungen für die Spielzeit 2024/25 – jedoch viel zu spät. Die Konkurrenz war im Grunde schon durch mit der Kaderplanung und konnte entspannt in die sportliche Vorbereitung starten, da hatten die Mülheimer gerade erst angefangen. Am Ende kann der MFC wohl nur mit zwei Zugängen vollauf zufrieden gewesen sein. Abwehrspieler Servet Furkan Aydin hat die meisten Einsätze gesammelt und Mehmet Dalyanoglu ist mit sechs Assists der beste Vorlagengeber der Mannschaft. Die Wintertransfer-Phase sollte den Turnaround bringen in Sachen Kaderzusammensetzung. Aber auch hier – nur mäßige Leistungen der Verpflichtungen, ausgenommen Berkem Kurt, der nahezu jedes Spiel eingesetzt wurde.

Auf und neben dem Platz große Unruhen beim MFC