Versöhnliches Saisonende in Griffweite: Peißenberg distanziert Verfolger

Ein Stellungsfehler von Eleftherios Caci beim Kopfball – Jungmann zufolge eine echte Rarität – brachte dann abermals der Heimelf den Vorteil in Gestalt der 3:2-Führung. Lange Zeit gab es danach wenig Aussicht auf eine neuerliche Volte. „Hat nicht danach ausgeschaut, dass sich noch etwas ändert“, räumte Jungmann ein. Dann aber passte die Abstimmung in der Waldramer Hintermannschaft nicht und Solleder nickte aus kurzer Entfernung zum 3:3 ein. Ein Unentschieden beim Abpfiff „hätte ich auch unterschrieben“, so der Coach. Doch ein vereitelter Konter, mit anschließender erfolgreicher Aktion gegen den alles versuchenden Schlussmann brachte tatsächlich noch das Siegtor durch Dennis Mulaj in der Schlussminute. Und so sieht es stark danach aus, als könnten die Peißenberger nach drei Jahren in Serie, in der die Saison in der Relegation weiterging, eine Spielzeit auch mal auf herkömmliche Weise beenden.