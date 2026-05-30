Versöhnliches Finale: Optik Rathenow holt 1:1 gegen Wismar

Für die Rathenower war der finale Spieltag frei von sportlichen Sorgen. Die Erleichterung darüber, dass der Ligaverbleib bereits gesichert war, prägte die Atmosphäre auf dem Platz und den Rängen. Vor einer Kulisse von 226 Zuschauern entwickelte sich eine Begegnung, in der die Mannschaft von Trainer Ingo Kahlisch trotz der fehlenden tabellarischen Dramatik eine engagierte Leistung zeigte. Gegen den etablierten Gegner ging es primär darum, die Spielzeit mit einem positiven Ergebnis vor den eigenen Fans zu beschließen und den positiven Trend der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Früher Rückstand und weitreichende Wechsel zur Pause

Die Partie begann für die Gastgeber mit einem frühen Rückschlag, als Eric Birkholz bereits in der 12. Spielminute die Führung zum 0:1 für den FC Anker Wismar erzielte. Rathenow bemühte sich in der Folge um Struktur und defensive Stabilität. Zur zweiten Halbzeit veränderte die Mannschaft ihr Gesicht durch weitreichende Wechsel: Neben dem Tausch im Tor, bei dem Joshua Ryan Tipton für Simeon Hawwary kam, griffen auch Jerome Leroy für Nico Donner, Ousmane Sannoh für Yunus Solak und Yohji Irvan Koré für Eric Preljevic in das Geschehen ein. In der 57. Minute folgte zudem Gia Huy Phong für Christiantus Nnanna Onu.

Keles sorgt für den verdienten Ausgleich

Die personellen Umstellungen zeigten im Verlauf der zweiten Spielhälfte die erhoffte Wirkung. Die Rathenower erhöhten den Druck und belohnten sich in der 72. Spielminute für den investierten Aufwand. Ali Ihsan Keles erzielte den Treffer zum 1:1-Ausgleich und sorgte damit für großen Jubel. In der verbleibenden Spielzeit stabilisierte sich das Remis, sodass die Partie ohne weiteren Torerfolg endete. Mit diesem Unentschieden verabschiedete sich die Mannschaft ordentlich aus einer anstrengenden Saison.

Die endgültige Platzierung in der Abschlusstabelle

Mit dem gewonnenen Punkt schließt der FSV Optik Rathenow die Saison mit insgesamt 37 Punkten und einem Torverhältnis von 41:47 auf dem elften Platz ab, direkt vor dem punktgleichen Berliner AK. Für Rathenow bedeutet das Erreichen des elften Rangs das erfolgreiche Ende einer fordernden Spielzeit und das Fundament für die Zukunft in der Oberliga.