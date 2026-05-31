Versöhnliches Ende einer Saison mit Höhen und Tiefen

Endlich fand im letzten Spiel der Kreisligarunde 2025/2026 der FCÖ2 zu seiner Spielfreude zurück, die man in den letzten Auftritten so vermisst hatte. Im Gegensatz dazu bot Rheinhausen nicht die Leistung des Vorrundenspiels an, als es auf dem heimischen Waldbuckel nach starkem Widerstand nur knapp unterlegen war.

Nachdem am vorletzten Spieltag der Reserve des FC Östringen mit einem Sieg gegen den Absteiger SV Menzingen gelang, den drohenden Abstieg aus der Kreisliga Bruchsal zu vermeiden, konnte sie die Auswärtsaufgabe gegen den Neuling TSV Reinhausen befreit angehen.

Bei sommerlichen Temperaturen sprühte der Gast vor Spielfreude, die man so als mitgereister Unterstützer nicht erwarten durfte, auch weil mehrere bewährte Kräfte auf der Ersatzbank saßen und damit den sog. Ergänzungsspielern mehr Einsatzminuten eingeräumt wurden.

Unter der guten Leitung des Schiedsrichters Volkan Cavas konnte in der ersten Viertelstunde nur Östringen immer wieder gefährlich vor dem Tor von Jannik Kügler auftauchen, bis endlich in der 19. Minute Tim Koch ein abgefälschter Ball zur 0:1 Führung in die linke Ecke abschloss.

Zwei Minuten später half Philipp Leimenstoll in der eigenen Hälfte mit einem Pass auf Benjamin Sailer in die vorderste Linie aus, der aus vollem Lauf mit einem fulminanten Spannschuss aus 25m TW Kügler zur 0:2 Führung für Östringen überwinden konnte.

In der 25. Minute trübte eine misslungene Abwehraktion zum 1:2 Anschlusstreffer durch Noah Seewald nur kurzfristig die positive Stimmung etwas. Eine weitere knifflige Situation kurz vor der Pause entschied Spielleiter Vanvas völlig richtig, da beim Freistoßtor durch Rheinhausens Schützen die Sicht für Torhüter Maximilian Hohlweck durch einen im Abseits stehenden Stürmer beeinträchtigt wurde.

Schon kurz nach dem Anstoß zur zweiten Hälfte kam Östringen wieder mehrere Mal recht schnell in die Nähe des Rheinhausener Vierecks, doch wurden die Aktionen nicht konsequent zu Ende geführt.

Zwischen der 60. und 70. Minute häuften sich die Einschussmöglichkeiten für die Weißblauen. Unerklärlicherweise konnte Goalgetter Philipp Leimenstoll sein Erfolgskonto nicht weiter erhöhen, womit er eventuell noch die Torjägerkanone hätte erreichen können.

So brachte der junge Antonio Licata nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite seine Gegenspieler durch seine schnellen Flankenläufe immer wieder in die Bredouille. Bei einer dieser Aktionen legte er in der 83 Minute für Tom Stretz auf, der dem gegnerischen Keeper beim 1:3 keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Zu guter Letzt durfte sich Marius Bentheimer den letzten Treffer der Kreisligasaison zum 1:4 gutschreiben lassen, als auf der rechten Seite wiederum der quirlige Licata Leimenstoll bediente und dessen Flanke den im langen Eck wartenden Bentheimer erreichte, die er nur noch einnicken musste.

In der Endabrechnung bedeuteten diese drei Auswärtspunkte letztlich der 10. Platz von 14 Mannschaften, womit sogar noch die Reserve des VfB Bretten und Neudorf tabellarisch überholt wurden.

(A.J./E.O.)