"Versöhnlicher Saisonabschluss" - Schüttorf schlägt Firrel 4:1

Richard Neesen brachte Schüttorf bereits in der 13. Minute in Führung und legte nach 26 Minuten das 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte der FC09 durch ein Eigentor auf 3:0. Denis Salkovic stellte in der 66. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Endstand her.

Co-Trainer Dennis Große Vennekate sprach nach der Partie von einem „versöhnlichen Saisonabschluss mit einem verdienten 4 zu 1“. Firrel habe zunächst tief gestanden, doch „mit zwei recht frühen Toren und einem 3:0 kurz vor der Halbzeit“ habe seine Mannschaft früh die Weichen auf Sieg gestellt.

Nach dem Seitenwechsel habe es laut Große Vennekate zunächst „eine Phase, in der es hin und her ging, in welcher Firrel dann auch stärker war“. Dort verkürzte Firrel auch auf 1:3. Mit dem Treffer zum 4:1 sei die Begegnung dann aber endgültig entschieden gewesen. „Schön, dass wir das letzte Spiel der Saison vor heimischem Publikum noch mal gewinnen konnten“, so der Co-Trainer weiter.