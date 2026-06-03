Versöhnlicher Saisonabschluss für SV Zamdorf – Klassenerhalt aus eigen

Die gute Ausgangslage hat sich der SV Zamdorf selbst erarbeitet. Aus den vergangenen 5 Spielen holten die Kreisligafussballer aus dem Münchner Osten 11 Punkte. Durch diese Serie würde bereits 1 Punkt aus dem Saisonfinale reichen, um den direkten Verfolger TSV Steinhöring in die Relegation zu schicken. Anders sah es dagegen beim Gegner an diesem sommerlichen Samstag, dem FC Anzing-Parsdorf, aus. Um den direkten Abstieg zu vermeiden, musste ein eigener Sieg her und eine gleichzeitige Niederlage des FC Rot-Weiß Oberföhring beim Gastspiel in Steinhöring.

Der SV Zamdorf gewinnt das letzte Saisonspiel der Kreisliga 3 mit 6:1 zu sicherte sich dadurch den Klassenerhalt aus eigener Kraft.

Wer nun ein Spiel auf ein Tor erwartete, sah sich getäuscht, auch wenn die Zamdorfer mehr Ballbesitz und gute Chancen auf den Führungstreffer liegen ließen kamen auch die Anzinger, trotz Unterzahl, zu einigen aussichtreichen Abschlüssen und spielten den ein oder anderen Angriff ansehnlich aus.

Wer bei diesen Voraussetzungen auf einen defensiven Gast aus München gewettet hatte sah sich getäuscht, von Beginn an setzten die Zamdorfer ihren Gegner früh unter Druck und konnte bereits in den Anfangsminuten erste Torchancen verzeichnen. Durch einen abgefangenen Pass konnte bereits in der 7ten Spielminute Flügelspieler Luis Petavy in ein 1 gegen 1 mit Anzings Innenverteidiger geschickt werden, die Nummer 7 des SV Zamdorfs legte sich den Ball vorbei und wurde von Gabriel Hrase regelwidrig zu Fall gebracht. Der gute Unparteiische Samuel Tretter zögerte nicht lange zog die rote Karte wegen Notbremse.

Es dauerte bis zur 35ten Minute bis Evertz mit einem Querpass vor dem gegnerischen 16ner Stefan Ellinger fand und dieser mit einem platzierten Linksschuss aus rund 16 Metern den viel umjubelten Führungstreffer markierte.

Anzing gab sich nicht auf, jedoch Stand die Defensive der Zamdorfer um Becker, Bösl und Vorwalder nun sehr sicher und lies bis zur Halbzeit keine weiteren Chancen des Gegners zu. In der 43ten fands Hierl mit einem schönen Steckpass den startenden Petavy der zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit auf 2:0 stellte.

Bis auf kleineren Stellschrauben gab es für Trainer Krüger nicht viel zu anzusprechen in der Pause, „…das Wichtigste war weiter nach vorne zu spielen und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen…“ mahnte er seine Mannschaft.

Diese Vorgabe setze die Mannschaft sehr gut um, störte Anzing weiterhin früh im Spielaufbau und nutze einen schlimmen Fehlpass der Hausherren. In seinem Abschiedsspiel antizipierte Hierl einen versuchten Seitenwechsel und lief allein auf Anzings Keeper zu und schob überlegt zum vorentscheidenden 3:0 aus Zamdorfer Sicht ein.

In Folge ließ Zamdorf zahlreiche gute Chancen liegen, um das Ergebnis in die Höhe zu treiben. Es dauerte bis zur 75ten Minute, bis sich Evertz für seinen Aufwand belohnte und starken Pass von Innenverteidiger Moritz Bösl zum 4:0 verwertete. Ein Wehrmutstropfen war der Platzverweise für Petavy der sich, im jugendlichen Leichtsinn, von seinem Gegner provorzieren ließ und diesen, in Hörweite des Schiedsrichters, beleidigte.

Durch einige Wechsel und die Umstellung des Systems aufgrund der, nun wieder herrschenden, Gleichzahl an Spielern nutze Anzing eine Unaufmerksamkeit in Zamdorfs Abwehr und verkürzte durch ihren Kapitän auf 4:1. Zamdorf schüttelte sich kurz und stelle durch den Premierentreffen von Juri Braun und Stefan Ellinger, der seinen Doppelpack schnürte, auf den 6:1 Endstand.

Zamdorf sicherte sich somit aus eigener Kraft den Klassenerhalt und bereitete, aufgrund des 4ten Sieges in Folge, ihrem Trainer Maximilian Krüger einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Der SV Zamdorf wünscht dem TSV Steinhöring und FC Rot-Weiß Oberföhring nur das Beste für die Relegationsspiele und beglückwünscht dem Meister FC Phönix München zum Aufstieg in die Bezirksliga.