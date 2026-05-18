Versöhnlicher Saisonabschluss für den TSV Buchbach: Bahar verwandelt Elfmeter

Der TSV Buchbach besiegte den VfB Eichstätt mit 1:0. Tobias Sztaf kam als Einwechselspieler in die Partie. – Foto: Johannes Traub

Der TSV Buchbach gewinnt zum Saisonabschluss 1:0 beim VfB Eichstätt. Es ist der erste Buchbacher Sieg in Eichstätt im siebten Anlauf.

Die Gastgeber wollten unbedingt den fünften Platz absichern, um die zweitbeste Platzierung in ihrer Regionalliga-Historie zu erreichen, doch die Buchbacher waren von Anfang an am Drücker und gingen bereits in der zwölften Minute in Front. Nachdem Daniel Spies Tobias Stoßberger zu Fall gebracht hatte, übernahm Samed Bahar Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zu seinem zehnten Saisontreffer.

Der TSV Buchbach hat sich mit einem 1:0-Sieg beim VfB Eichstätt in die Sommerpause verabschiedet. „Das war ein richtig guter Abschluss, das hat noch einmal Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs“, freute sich der scheidende Interimscoach Kevin Hingerl über den ersten Buchbacher Sieg im siebten Anlauf in Eichstätt.

Die Gäste waren auch in der Folge die bessere Mannschaft und hatten gute Möglichkeiten, um sich weiter abzusetzen. Eichstätts Coach Dominik Haußner sprach von einer der schwächsten Halbzeiten der Saison: „Wir hatten wenig Zugriff, auch das Passspiel war ungenau. Dann bekommen wir noch einen unberechtigten Elfmeter gegen uns gepfiffen.“ Das sah Hingerl anders: „In so einer Situation wird in zehn von zehn Fällen Elfmeter gepfiffen.“

Sammy Ammari verpasst Abschieds-Treffer zum Karriereende nur knapp

Nach einer Stunde wurde der Druck der Gastgeber immer größer, doch Buchbach stand weitgehend kompakt und ließ keinen Gegentreffer zu, auch weil sich Keeper Marcel Brinkmann in einigen Situationen auszeichnen konnte.

Nach sechs Spielen mit 25 Gegentreffern war es mal wieder eine Partie, bei der die Null stand für Buchbach, das die Saison als Tabellenelfter abschloss. Wie für Sammy Ammari, dem fast noch ein Treffer gelungen wäre, war es für Benedikt Orth und Hingerl selbst die letzte Partie für Buchbach und in der Regionalliga: „Da ist natürlich schon eine Portion Wehmut dabei. Es war eine schöne Zeit. Aber es geht weiter.“

Unterm Strich fehlten den Buchbachern drei Punkte zum sechsten Platz, aber der Abschluss lässt sie zumindest mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.