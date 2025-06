Versöhnlicher Saisonabschluss

Zum letzten Spiel der Saison empfing der FC Neumünster auf der heimischen Looren den FC Unterstrass. Die Zielsetzung war klar: Mit einem starken Auftritt wollte man sich würdig aus der Saison verabschieden und den 8. Tabellenrang absichern. Der FCN legte entschlossen los. Bereits in der 13. Minute eröffnete Larcheveque nach feinem Zuspiel von Gabay den Torreigen und schob überlegt zur frühen Führung ein. In der Folge blieb Neumünster tonangebend – und erneut war es Larcheveque, der sich auf der rechten Seite kraftvoll durchsetzte und Stürmer Müller im Zentrum fand. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und stellte auf 2:0. Die Gäste aus Unterstrass fanden zu Beginn der ersten Halbzeit kaum ins Spiel – und suchten ihre Wirkung mehr im verbalen als im spielerischen Bereich. In hitzigen Wortgefechten wurden auch kreative Tiervergleiche bemüht – Mittelfeldstratege Sadiku wurde dabei kurzerhand zum „Hund“ erklärt. Doch der FC Neumünster liess sich davon nicht beirren. Kurz vor der Pause nutzte Müller einen schweren Patzer des gegnerischen Torhüters eiskalt aus und traf per Weitschuss aus rund 30 Metern zum 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen zwar der Anschlusstreffer zum 3:1, doch Neumünster antwortete prompt: Der lange verletzte Meyer, frisch zurück im Team, setzte Gabay gekonnt in Szene – dieser blieb cool und stellte den alten Abstand wieder her. Nur wenige Minuten später krönte Meyer seine Rückkehr selbst: In echter „Gerd-Müller-Manier“ drückte er den Ball zum 5:1 über die Linie. Zwar gelang Unterstrass gegen Ende der Partie noch etwas Ergebniskosmetik, doch der verdiente 5:3-Sieg geriet nicht mehr in Gefahr. Im Anschluss an das Spiel wurde gemeinsam gefeiert. Dank der Unterstützung von Sponsor Luca Brunner und seinem Weinhaus wurden die durstigen Kehlen mit feiner Traubenschorle versorgt – ein würdiger Schlusspunkt einer Saison, die sportlich wie emotional alles geboten hat.

Der FC Neumünster bedankt sich bei allen für die treue Unterstützung in der Saison 2024 / 2025 und freut sich auf die nächste Spielzeit – bis bald auf der Looren!