Versöhnlicher Rundenabschluss

Mit einem schönen Auswärtssieg beim FV Ettlingenweier 3 verabschiedete sich unsere Reserve aus einer schwierigen Spielzeit in der B-Klasse, sorgte aufgrund des Herrenalber Punktgewinns in Ettlingen aber gleichzeitig dafür, dass der FVE 3 im nächsten Jahr in der C-Klasse antreten muss. Wie die Tabellensituation erwarten ließ, lieferten sich die beiden Teams am letzten Spieltag kein hochklassiges Match, spannend war es aber allemal. Bereits in der 1. Minute trafen die Hausherren nach einem Freistoß nur den Pfosten, auf der Gegenseite wurde ein Abschluss von Kronenwett entscheidend abgefälscht (8.). Einem weiteren Versuch von Bossert fehlte der nötige Druck (11.), die Hausherren scheiterten eine Zeigerumdrehung später das zweite Mal am Aluminium. Dann wurde es zunächst etwas ruhiger, bis TSV-Schlussmann Gohla gegen Ex-Auerbacher Sebastian Becker glänzend parierte und ein Abschluss von David Weiß im direkten Gegenzug geblockt wurde (22.). Eine Minute später war es dann aber soweit und Kronenwett besorgte nach einer Dörnhöfer-Ecke die Auerbacher Führung. Das 0:1 hatte nicht allzu lange Bestand, denn schon mit der nächsten Offensivaktion erhöhte Jonas Gartner nach starker Vorarbeit von Bossert und Dörnhöfer auf 0:2 (27.). Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Kronenwett sogar nochmals an der Führung schrauben können, bugsierte den Ball nach schönem Solo durch die Mitte aber über die Querlatte.

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich Gohla ein weiteres Mal bei einem Abschluss aus kürzester Distanz aus (53.), während auf der Gegenseite der eingewechselte van Mierlo (60.) und Konrad (68.) mit ihren Versuchen zunächst erfolglos blieben. Man merkte den Gastgebern an, dass sie sich keinesfalls kampflos geschlagen geben wollten, doch nennenswerte Torchancen erspielten sie sich im zweiten Durchgang nicht mehr. Stattdessen vergab die TSV-Reserve in der Schlussphase einen Konter (80.), eine gute Möglichkeit über Möller und Ben Bossert, den FVE-Keeper Seel entschärfte (88.), bevor David Weiß einen diesmal gut ausgespielten Konter zum 0:3 nutzte und damit den Deckel auf die Partie machte (93.). Endlich war das Glück mal auf Auerbacher Seite und unsere Zweite setzt mit diesem schönen Auswärtserfolg einen versöhnlichen Schlusspunkt unter eine schwierige Saison, die dennoch mit dem erklärten Ziel Klassenerhalt beendet werden konnte.