Versöhnlicher Abschluss: SV Bad Heilbrunn siegt mit 1:0 in Geiselbullach

Spielentscheidend: Thomas Pföderl (Mitte) trifft zum Tor des Tages gegen Geiselbullach. – Foto: Archiv

Die Heilbrunner beenden die Saison auf Rang neun. In der Schlussphase wurde es noch einmal richtig hektisch auf dem Platz.

Versöhnlicher Saisonabschluss für die Fußballer des SV Bad Heilbrunn. Auch wenn sie die Punkte nicht mehr gebraucht hätten, holten sie sich am letzten Spieltag am Samstag einen knappen 1:0 (0:0)-Sieg beim TSV Geiselbullach und sicherten sich damit Rang neun in der Bezirksliga-Tabelle. Den Klassenerhalt hatten sie schon vor der Partie in trockenen Tüchern. „Ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, meint der Heilbrunner Trainer Walter Lang.

Auch beim letzten Saisonauftritt hatten die Heilbrunner wieder Personalprobleme. „Aber die, die auf dem Platz standen, haben ihre Bezirksligatauglichkeit unter Beweis gestellt.“ Darum gehe es ja in Bad Heilbrunn, dass jeder einzelne Spieler an das Niveau der Spielklasse herangeführt werden soll. Und das sei auch gegen Geiselbullach gelungen.

Freistoß die spielentscheidende Situation

Der Begegnung fehlten allerdings nicht nur die allerletzte Bedeutung – zumindest für die Heilbrunner–, sondern auch die Höhepunkte. Spielentscheidend war eine Situation nach einer guten Stunde: Ein Heilbrunner Freistoß von halbrechts, HSV-Kapitän Anton Krinner schritt zur Ausführung. Er zwirbelte die Kugel auf den langen Pfosten, wo Thomas Pföderl zum Tor des Tages einnicken konnte. Hinzu kamen einige Konterchancen, die die Gäste allerdings nicht richtig zu Ende spielten und sich deswegen keine richtige Chance mehr auf das 2:0 herausarbeiteten. Lang: „Und Geiselbullach hat irgendwie versucht, dem Spiel eine andere Wendung zu geben.“

Immer ein Auge auf das Parallelspiel

Die Gastgeber haben auf ihre Chancen gelauert, hatten gleichzeitig immer ein Auge auf das Parallelspiel des SV Raisting in Polling. Die letzte Chance, die Abstiegsrelegation zu vermeiden, hätte bei Pollinger Punkten bestanden. Und nachdem der SVP in der Nachspielzeit tatsächlich den 1:1-Ausgleich erzielt hatte, der den Geiselbullachern die Chance auf einen Nichtabstiegsplatz gewährt hätte, wurde es noch einmal hektischer in Geiselbullach. „Man hat gemerkt, dass es sich zum Schluss hin noch einmal zuspitzt“, sagt Lang. „Aber wir haben gut dagegengehalten, großen Charakter gezeigt und nichts mehr anbrennen lassen.“

Einzige strittige Situation in einem ansonsten fairen Spiel: ein böses Foul von Louis Frank gegen HSV-Stürmer Felix Gellner in der Schlussphase. „Das hätte die Rote Karte nach sich ziehen müssen“, meint Lang. „Der Schiri hat sofort auf Zehn-Minuten entschieden, deswegen kein Vorwurf.“