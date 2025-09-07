Versmold siegt trotz Ineffizienz in Vilsendorf

Der SV Versmold hat sich im Auswärtsspiel beim TuS Vilsendorf mit 3:1 durchgesetzt. Schon früh stellte das Team die Weichen: Mahdi Sabra brachte die Gäste nach 20 Minuten in Führung, ehe Daniel Dorofei zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Bis zur Pause hätte Versmold die Partie bereits deutlicher gestalten können, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel kam Vilsendorf besser ins Spiel, ohne dabei dauerhaft zwingend zu werden. Erst in der Nachspielzeit gelang Marc Elling der späte Anschlusstreffer. Doch nur wenige Minuten später stellte erneut Dorofei den alten Abstand her und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Am Ende ein verdienter 3:1-Erfolg für Versmold, der angesichts der Überlegenheit deutlich höher hätte ausfallen können. Vilsendorf hielt zwar kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch über weite Strecken ungefährlich.