Versicherungsmakler Diepenbrock kleidet Baccumer Fußballer ein

Der Premiumsponsor der 1. Herrenmannschaft des SC Baccum, Versicherungsmakler Diepenbrock aus Lingen, rüstete zum Saisonstart die Fußballer mit neuen Trikots und Aufwärmshirts aus. Geschäftsführer Thomas Surmann (mitte, rechts), der selbst lange für den SC Baccum Fußball spielte, gehört mit dem Versicherungsbüro Diepenbrock zum Förderverein des SC Baccum und ist dort Vorsitzender und Gründungsmitglied.

Für diese außergewöhnliche große Unterstützung des SC Baccum bedankten sich SCB-Vorsitzender Reinhard Deermann (mitte, 2. v.r.) und Fußballleiter Jürgen Oberboßel (rechts) mit der Mannschaft bei Thomas.

Näheres über den Versicherungsmakler gibt es hier: https://www.diepenbrock-lingen.de/