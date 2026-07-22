Verschoben! SG Elmenhorst startet bei Bargfeld in den Kreispokal

Die SG Elmenhorst will in Bargfeld den Einzug in die zweite Pokalrunde perfekt machen – und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. – Foto: IMAGO IMAGES

Update: Das Spiel findet nun doch um 19:15 am Freitag (statt um 19:30 am Mittwoch) statt.



Für die SG Elmenhorst beginnt am Freitagabend die Pflichtspielsaison. Der Verbandsligist Süd tritt in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld an. Anstoß ist um 19:15 Uhr.