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Pokal
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Verschoben! SG Elmenhorst startet bei Bargfeld in den Kreispokal
Der Verbandsligist Süd gastiert statt am Mittwochabend nun doch am Freitagabend in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld.
von Isaija Zecevic · Gestern, 18:45 Uhr · 0 Leser
Die SG Elmenhorst will in Bargfeld den Einzug in die zweite Pokalrunde perfekt machen – und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. – Foto: IMAGO IMAGES
Auf dem Papier reist die SG Elmenhorst als Favorit an, dennoch will das Team die Aufgabe beim klassentieferen Gegner konzentriert angehen. Gerade in den ersten Pokalrunden kommt es immer wieder zu Überraschungen, weshalb der Verbandsligist einen seriösen Auftritt hinlegen muss, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.
Für die SG Elmenhorst bietet die Begegnung zudem die Gelegenheit, sich weiter einzuspielen und mit einem Erfolgserlebnis in die bevorstehende Saison zu starten.