Verschnaufpause im Negativstrudel – Baldham siegt im Derby

SC Baldham-Vaterstetten stoppt die Pleiteserie in Anzing und verteidigt den 3:2-Derbysieg. Die Sugzda-Elf kann in der Kreisliga aufatmen.

„Wir sind in den letzten Wochen in einen Negativstrudel reingeraten und haben heute 15 Minuten lang genauso weitergemacht“, fasste Gediminas Sugzda die vorangegangenen fünf Niederlagen zusammen. Im Anzinger Sportpark schienen der Trainer und seine Kreisliga-Elf vom SC Baldham-Vaterstetten am Sonntagnachmittag sogar noch tiefer reingezogen zu werden. Denn einen „Start, wie man ihn sich wünscht“, durfte zunächst Sugzdas Pendant, Peter Beierkuhnlein, mit seinem FC Anzing-Parsdorf bejubeln. Nach einer Balleroberung wurde der vormalige Baldhamer Andreas Hetzel auf dem linken Flügel freigespielt, sein Querpass fand den durchgestarteten FCAP-Kapitän Peter Rauch, der zum 1:0 einschob (4.). Vom Strafstoßpunkt aus erhöhte Marco Helmich souverän nur zehn Zeigerumdrehungen später auf 2:0.

„Bis dahin war der SCBV überhaupt nicht gefährlich", konstatierte Beierkuhnlein zufrieden. Ob sein Baldhamer Trainerkollege zu diesem Zeitpunkt mental schon die Taktiktafel eingeklappt hatte? „Nein", antwortet Sugzda nachdrücklich, „ich denke immer, dass die Jungs das noch drehen können. Und Gott sei Dank, konnten wir uns diesmal wieder fangen und bis zur Halbzeit ein gutes, kombinationsstarkes Spiel machen."