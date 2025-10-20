Verschnaufpause im Negativstrudel – Baldham siegt im Derby

SC Baldham-Vaterstetten stoppt die Pleiteserie in Anzing und verteidigt den 3:2-Derbysieg. Die Sugzda-Elf kann in der Kreisliga aufatmen.
„Wir sind in den letzten Wochen in einen Negativstrudel reingeraten und haben heute 15 Minuten lang genauso weitergemacht“, fasste Gediminas Sugzda die vorangegangenen fünf Niederlagen zusammen. Im Anzinger Sportpark schienen der Trainer und seine Kreisliga-Elf vom SC Baldham-Vaterstetten am Sonntagnachmittag sogar noch tiefer reingezogen zu werden.
Denn einen „Start, wie man ihn sich wünscht“, durfte zunächst Sugzdas Pendant, Peter Beierkuhnlein, mit seinem FC Anzing-Parsdorf bejubeln. Nach einer Balleroberung wurde der vormalige Baldhamer Andreas Hetzel auf dem linken Flügel freigespielt, sein Querpass fand den durchgestarteten FCAP-Kapitän Peter Rauch, der zum 1:0 einschob (4.). Vom Strafstoßpunkt aus erhöhte Marco Helmich souverän nur zehn Zeigerumdrehungen später auf 2:0.
„Bis dahin war der SCBV überhaupt nicht gefährlich“, konstatierte Beierkuhnlein zufrieden. Ob sein Baldhamer Trainerkollege zu diesem Zeitpunkt mental schon die Taktiktafel eingeklappt hatte? „Nein“, antwortet Sugzda nachdrücklich, „ich denke immer, dass die Jungs das noch drehen können. Und Gott sei Dank, konnten wir uns diesmal wieder fangen und bis zur Halbzeit ein gutes, kombinationsstarkes Spiel machen.“
SCBV-Routinier Roman Krumpholz fasste sich ein Herz aus der zweiten Reihe und wurde dafür mit dem 1:2-Anschlusstreffer belohnt (32.). „Das war der Öffner, für Energie und Selbstvertrauen“, sagte Sugzda. Und Beierkuhnlein: „Nach dieser Einladung von uns sind wir in alte Muster verfallen. Wir tun uns schwer, nach Rückschlägen zurückzukommen.“
Sinnbildlich für die „Willensleistung“, die Sugzdas Baldhamer fortan demonstrierten, bereitete Niklas Peter mit einem gekonnten Dribbling das Ausgleichstor für Timon Becker vor (39.). „Niklas hatte zu diesem Zeitpunkt nach Zusammenprall schon eine Gehirnerschütterung“, stellte sich laut des SCBV-Trainers erst im Nachgang von Peters Auswechslung (42.) heraus. Nicht minder als Mentalitätsnachweis taugte das 2:3, das Roman Krumpholz quasi mit dem Pausenpfiff im zweiten Nachsetzen für die Gäste markierte.
Die Platzherren witterten in einer für Gedi Sugzda „ziemlich zerfahrenen“ zweiten Hälfte zwar nochmal in Überzahl ihre Chance, während Baldhams Simon Deutschmann seine Zeitstrafe absaß (47.). „Aber die eine Hundertprozentige hatten wir nicht mehr, weil Baldham tiefer gestanden ist und das auch gut verteidigt hat“, befand auch FCAP-Trainer Peter Beierkuhnlein, dass sich die Gäste ihre Verschnaufpause im Sog des Negativstrudels verdient hatten.