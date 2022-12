Verschlafene erste Halbzeit nicht mehr gutzumachen Nach einem 0:3-Rückstand zur Pause schaffte es eine in Halbzeit 2 verbesserte Wasserwerkelf nicht mehr, das Blatt in Cham zu wenden

Auch im letzten Spiel des Kalenderjahres gelang der SpVgg SV Weiden nicht der so herbeigesehnte erste Auswärtssieg in der Bayernliga. Die Schwarz-Blauen zogen im nachgeholten Oberpfalzderby beim ASV Cham mit 1:3 (0:3) den Kürzeren und lagen dabei schon zum Seitenwechsel vorentscheidend klar im Rückstand. „Wir haben wirklich die erste Hälfte verschlafen und kamen mit dem engen Kunstrasenplatz vor Ort nicht zurecht“, so Trainer Rüdiger Fuhrmann im Resümee des ersten Spielabschnitts.

„Nach dem Seitenwechsel sind wir wirklich durch Johannes und Josef Rodler, sowie Kevin Grünauer besser ins Spiel gekommen, aber haben unsere Chancen leider nicht verwertet“, so Fuhrmann weiter, der zusah, wie seine Mannschaft einem frühen Rückstand hinterher laufen musste. Denn dem Gastgeber gelang ein perfekter Auftakt, bereits in der achten Minute zappelte die Kugel nach einem Treffer von Andreas Kalteis im Netz der Gäste. Sieben Meter vor dem Tor vollendete er alleingelassen aus zentraler Position gegen eine viel zu passive Weidener Abwehr zum 1:0. In Folge setzten weiter die Maloku-Schützlinge die Akzente auf dem Kunstrasen, Ilhami-Ediz Medineli, Felix Voigt und Marco Pfab besaßen gute Einschusschancen, ehe ein Doppelschlag die Nordoberpfälzer schon fast aussichtslos in Rückstand geraten ließ. Zunächst schloss Erstgenannter ein unwiderstehliches Solo überlegt zum 2:0 ab (32.), ehe Marco Pfab einen sehenswerten Doppelpass mit Andreas Kalteis nur sechzig Sekunden später mit dem dritten Chamer Treffer krönte (33.).



Nach dem Seitenwechsel zeigte Weiden Moral, agierte endlich druckvoll, doch wollte ein Anschlusstreffer lange nicht gelingen, obwohl sich vor allem bis zur 60. Minute die ein oder andere Möglichkeit geboten hatte. Erst als der ASV Cham das Geschehen wieder kontrollierte und seinen Vorsprung relativ sicher verwaltete, gelang dem Aufsteiger das 1:3, zu spät allerdings, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Nach einem Freistoß von Pavel Panafidin aus dem Halbfeld war es Josef Rodler, der das Spielgerät per Kopf zum 1:3 ins lange Toreck verlängerte (83.). Am Ende wurde es nichts mit dem Vorhaben der Gäste, mit einem Dreier im Gepäck auf die sich anschließende Weihnachtsfeier in der Heimat zu gehen.



Mit 15 Punkten auf der Habenseite überwintert die Wasserwerkelf nun auf dem vorletzten Tabellenplatz, bei einem Abstand von sechs Zählern zum rettenden Ufer muss sie nun, beginnend mit dem Heimspiel am 4. März gegen den TSV Kornburg unbedingt wieder Zählbares einfahren, sonst rückt das erfolgreiche Erfüllen der „Mission Klassenerhalt“ immer mehr in die Ferne. Derbygegner ASV Cham dagegen hat dafür gesorgt, dass man mit Saisonsieg Nummer 7 und nun 27 Zählern im Punktebeutel ein besinnliches Weihnachtsfest im Bayerwald feiern darf.