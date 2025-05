Verschlafene Anfangsphase: Schlusslicht Römstedt steigt ab

Als Luis Noe (6.) und Marcel Meyer (13.) die Gäste in Führung brachten, wäre ein Debakel für das Schlusslicht im Bereich des Denkbaren gewesen. Stattdessen arbeitete sich der MTV sehr gut in die Partie und kam durch einen Strafstoß von David Böhm auch auf der Ergebnistafel an (27.). Bis zum Schluss arbeiteten die Hausherren am Ausgleich, der ihnen aber verwehrt blieb. Dadurch kann Römstedt das rettende Ufer rechnerisch nicht mehr erreichen.