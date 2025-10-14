Verschlafen, verpasst, verabschiedet

Trotz einer deutlichen Steigerung nach der Pause reichte es nicht mehr zum Einzug ins Viertelfinale.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Eintracht deutlich verbessert. Geyling hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel – unter anderem gegen Bammler, der in der 55. Minute frei vor ihm auftauchte. Zuvor hatte Florschütz die erste Gelegenheit für den FSV, doch sein Abschluss war zu harmlos (49.). Mit gesteigerter Körpersprache und mehr Zweikampfhärte gestalteten die Gastgeber die Partie nun ausgeglichener. Die Belohnung folgte in der 76. Minute: Nach Ballverlust der Gäste an der eigenen Eckfahne zog Schneider die Grundlinie entlang und legte clever auf Naumann zurück, der zum 2:3-Anschluss traf. „Da haben wir uns schon kurz geschüttelt. Eigentlich hatten wir alles im Griff – eine Verlängerung wollten wir aber unbedingt vermeiden“, gestand Gera-Trainer Matthias Gast nach dem Spiel. Wismut verpasste es kurz darauf, den alten Abstand wiederherzustellen, als Hoffmann nach einem Diagonalball von Schubert am starken Geyling scheiterte (79.). Und fast wäre Hildburghausen noch der Ausgleich gelungen: Eichhorn konnte sich in einer vielversprechenden Situation nicht entscheidend aufdrehen – sonst wäre er wohl frei durch gewesen. In der Schlussphase warf die Eintracht alles nach vorn, stellte auf Dreierkette um und brachte einen vierten Stürmer. Doch statt des erhofften 3:3 sorgte Kießling auf der Gegenseite mit einem blitzsauberen Spielzug für die Entscheidung und den 4:2-Endstand zugunsten der Gäste (90.+4).
Trotz des Ausscheidens zeigte sich Dirk Forkel nach dem Abpfiff kämpferisch: „Vor der Pause hat Wismut Gera konsequent die Chancen genutzt. In der zweiten Halbzeit waren wir gleichwertig und machen das Spiel mit dem 2:3 nochmal spannend. Am Ende haben wir das Spiel in der Anfangsphase verloren.“ Die Eintracht verabschiedet sich damit erhobenen Hauptes aus dem Pokal – mit der Gewissheit, einem höherklassigen Gegner phasenweise auf Augenhöhe begegnet zu sein.