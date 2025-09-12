»Verschenktes Spiel«: Kosova verpasst Heimsieg gegen Lam

Der FC Kosova hat wichtige Punkte verpasst, um sich aus dem Tabellenkeller der Landesliga Mitte zu boxen. Im Heimspiel gegen die formstarke SpVgg Lam kamen die Regensburger am frühen Freitagabend nicht über ein 2:2 (1:0)-Unentschieden hinaus. Eigentlich ein achtbares Ergebnis, aber: Die Alikaj-Mannen lagen bereits mit zwei Toren in Front, verschossen überdies einen Elfmeter. Weit in der Nachspielzeit (90.+4) kamen die Bayerwaldler doch noch zum Ausgleich.



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wieder ein verschenktes Spiel, was wir in der ersten Halbzeit entscheiden hätten müssen. Wir haben über das ganze Spiel eigentlich kaum was anbrennen lassen und hatten vor allem in der ersten Halbzeit die klareren Chancen. Lam hätte sich auch über ein 4:0 zur Halbzeit nicht beschweren dürfen. Die zweite Halbzeit war ähnlich gestrickt, jedoch machten wir uns selbst das Leben zum Schluss schwer.“



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Es war die erwartet unangenehme Auswärtsaufgabe. Die zwei Gegentore fielen zu einfach, da sind wir zu leicht ins Hintertreffen gekommen. Die Chancen, die wir dazwischen hatten, haben wir zu leichtfertig vergeben. Wenn man so spät das 2:2 macht, ist es schon auch irgendwo eine Willensleistung und spricht für die Mannschaft. Unterm Strich hätten wir uns mehr erhofft, nehmen den Punkt aber trotzdem mit.“









Johannes Stingl): „Passau hat sich in unserem Stadion wahnsinnig gut präsentiert, war taktisch hervorragend eingestellt und physisch sehr stark. Die ersten 20 Spielminuten sind absolut an Passau gegangen. Wir haben uns dann gefangen und uns ins Spiel reingekämpft. In Summe war es ein Spiel mit wenigen Tormöglichkeiten. Wir hätten kurz vor Schluss bei einem Kopfball aus kurzer Distanz den Lucky Punch setzen können. Ebenso hatte Passau bei der Aktion davor das 1:0 auf dem Fuß, eine Direktabnahme flog an die Latte. Summa summarum ein gutes 0:0: Beide Mannschaften waren taktisch hervorragend und diszipliniert, ließen wenig zu. Gegen einen starken FC Passau sind wir mit dem Punkt zufrieden.“