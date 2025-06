verschenkte Punkte für den TV Barbing

In der 30. Minute wurde Matthias Schnabel von Barbing im Strafraum zu Fall gebracht – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Mergim Shahini gibt sich keine Blöße und verwandelt sicher ins rechte untere Eck zum 1:1 Ausgleichstreffer.



Barbing wechselte doppelt und blieb weiter am Drücker. Chancen durch den frisch eingewechselten Gabor Lengyel (Ecke drüber), sowie Freistöße und Konteraktionen zeigten den Offensivdrang der Hausherren. 33. Minute - Roman Herdt bekommt den Ball, hat freie Schussbahn aber zu zentral auf den Torwart. In der 35. Minute dann ein schöner Pass auf Mainka, der schießt auf Höhe des Sechzehners aber der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Keine zwei Zeigerumdrehungen später Lattentreffer durch Matthias Schnabel. Jetzt ist Barbing da und macht richtig Druck auf das Gästegehäuse.



Dann die Führung – In der 40. Minuten, nach einem Passspiel über Mainka, der auf Nicusor Andriesi, der schließt nicht gleich überhastet ab, sondern lässt zwei Gegenspieler ins leere grätschen und macht das 2:1 für Barbing!



Weitere gute Aktionen folgten, doch der finale Pass fehlte. Die beiden Außenspieler Roman Herdt und Michael Mainka werden noch zu wenig eingesetzt. Das Spiel, spielt sich hauptsächlich in der Mitte ab. Mit einer knappen, aber verdienten Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

2. Halbzeit:

Nach dem Wiederanpfiff (52. Minute) kamen die Gäste deutlich wacher aus der Kabine – und das zahlte sich sofort aus: In der 53. Minute nutzten sie eine Unachtsamkeit in der Barbinger Abwehr und machen das 2:2 - alles wieder offen.



Die Türk Genclik jetzt wieder etwas offensiver, kamen zu Ecken und Angriffen, doch Barbing stabilisierte sich. Mit frischen Kräften – versuchte man wieder die Kontrolle zu übernehmen. In der 58. Minute vergibt Daniel Klemm eine gute Gelegenheit, sein Schuss ging über das Tor.



Dann wieder eine Ecke, diesmal von Andriesi– der Torwart faustete den Ball entschlossen raus. Alexandru Moldovan probierte es mit einem Schuss aus dem Mittelfeld, doch auch dieser verfehlte sein Ziel (60. Minute).



In der Phase ab Minute 62 flaute das Spiel etwas ab. Viele Fouls im Mittelfeld, hektische Aktionen auf beiden Seiten – das Spiel verlor an Struktur. Dann auch die erste gelbe Karte für Barbing, allerdings durch ein Handspiel von Moldovan. Dennoch: Barbing blieb bemüht. In der 72. Minute folgte dann endlich wieder Zählbares. Nach einer Vorlage von Alexandru Moldovan setzte sich der agile Daniel Klemm durch und traf zur erneuten Führung – 3:2!



Doch wie so oft an diesem Tag fehlte die letzte Konsequenz, das letzte Quäntchen Konzentration. Zahlreiche Ecken, wieder durch Gabor Lengyel, konnten nicht verwertet werden. Ein vielversprechender Angriff über Mainka auf Lengyel wurde nicht genutzt – Lengyel fiel im Strafraum, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus (77. Minute).



Und dann kam, was kommen musste: In der 81. Minute ließ Barbing seinen Gegenspielern zu viel Raum – Türk Genclik nutzte das eiskalt aus und erzielte durch den stark aufspielenden Baran Yesil den 3:3-Ausgleich.



In der Schlussphase drückte Barbing noch einmal, wollte den Sieg erzwingen.Harald Schenker, Andriesi und Mainka versuchten es direkt, doch das Glück fehlte. Die letzte Chance in der 89. Minute: Gabor bedient auf Mainka, der legt quer auf Klemm – doch der vergibt und schießt neben das Tor. Das war dann auch die letzte Aktion.



Fazit:

Ein Spiel mit klarer Dominanz von Barbing, vielen Chancen, ein Elfmeter – und trotzdem nur ein Unentschieden. 3:3 gegen einen Gegner, der in den entscheidenden Momenten einfach effizienter war.



Der TV Barbing muss sich ankreiden lassen, aus der Vielzahl an Standards und Großchancen zu wenig gemacht zu haben. So fühlt sich dieses Remis wie eine Niederlage an.