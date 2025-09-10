Verschenkte Punkte Verlinkte Inhalte C-Jun.-BZL St. 3

Nun war es soweit... nach ganz langer Zeit trat eine C1 von TuRa Elsen wieder in der Bezirksliga an. Gegner war der @fcguetersloh, die immer wieder als einer der Ligafavoriten genannt werden. Danach sah es in den ersten 50 Minuten allerdings nicht aus... Wir bestimmten das Spiel, waren die bessere Mannschaft, führten hochverdient mit 2:0 und ließen noch einige ganz dicke Chancen aus.

Was dann passierte, lässt sich nur schwer erklären... Die Mannschaft brauchte nur 9 Minuten um die Führung wegzuschenken und 2:3 hintenzuliegen. 2 ganz dicke individuelle Böcke führen zum Ausgleich, das dritte Tor macht der Gast dann mit dem einzigen wirklich guten Spielzug stark. Danach auf einmal fing sich das Team wieder, erzielte das 3:3 und hatten dann 3 weitere ganz fette Chancen, inkl. Pfostenschuss, zum Siegtreffer.