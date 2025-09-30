 2025-09-26T13:47:28.965Z

Spielbericht

Verschenkte 3 Punkte in Bad Aibling

Bezirksoberliga Oberb
Röhrmoos
FFC 07 Bad Aibling
So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
2
0
Abpfiff

Wir starten ab Minute 1 gut ins Spiel, können uns zahlreiche Male vor das gegnerische Tor kombinieren und dominieren das Spiel.
Ein Fehlpass vor dem eigenen 16er, welcher gnadenlos durch die Gastgeberinnen bestraft wird, führt zum 1:0 Rückstand.
Eine anschließende Ecke danach endet mit einem bitteren Kopfball-Eigentor zum 2:0.
Wir dominieren weiter, spielen mutig und spielfreudig auf.
Zahlreiche Latten- & Pfostentreffer und Schüsse ins Aussennetz trennen uns von verdienten Anschlusstreffern.
Wir nehmen die Niederlage zähneknirschend hin, wissen jedoch auch, mit dieser überragenden Leistung hätte mindestens ein Punkt drin sein müssen.
Daran heißt es anzuknüpfen und die ersten Punkte nächste Woche Zuhause klar zu machen.

30.9.2025, 16:35 Uhr
Spvgg RöhrmoosAutor