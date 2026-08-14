Verschenkt der Amateurfußball den Sommer?

Fußball lieber im Sommer als im Winter? – Foto: IMAGO IMAGES

Es ist jedes Jahr dasselbe Bild. Im November, Dezember, Februar und manchmal sogar noch im März fallen im Amateurfußball reihenweise Spiele aus. Plätze sind gesperrt, Rasenflächen nicht bespielbar, Kunstrasenplätze nicht überall vorhanden. Gerade in ländlichen Regionen wird der Spielplan dann schnell zur Rechenaufgabe.

Am Niederrhein startet die Saison für viele Ligen Mitte August. Einige Fußballkreise gehen inzwischen sogar später los. In Moers beginnt die Kreisliga A erst am Wochenende vor dem Schulstart, im Fußballkreis Rees-Bocholt starten manche B-Ligen sogar erst nach den Sommerferien. Der Gedanke dahinter ist verständlich. Viele Spieler, Trainer und Betreuer sind im Urlaub. Familien planen ihre Ferien. Mannschaften sind in der Vorbereitung oft nicht komplett.

Gleichzeitig stellt sich eine naheliegende Frage: Warum wird eigentlich zur besten Jahreszeit so wenig um Punkte gespielt?

Der Blick über den Niederrhein hinaus zeigt, dass es auch andere Modelle gibt. In Hamburg läuft die Oberliga bereits seit Mitte Juli. In Niederbayern spielen viele Ligen ebenfalls früh, teilweise bis hinunter in die Kreisliga. Dabei haben die Sommerferien in Bayern erst Anfang August begonnen.

Aber löst ein späterer Start wirklich die Probleme - oder verschiebt er sie nur?

Natürlich kann man Regionen nicht eins zu eins vergleichen. Ferienzeiten, Platzanlagen, Entfernungen und Verbandsstrukturen unterscheiden sich. Trotzdem bleibt die Grundfrage: Nutzt der Amateurfußball seine besten Monate ausreichend?

Der Juli ist warm, manchmal zu warm. Aber er bietet lange Abende, stabile (vielleicht auch zu harte) Plätze und weniger wetterbedingte Ausfälle. Wer früher startet, könnte im Gegenzug früher fertig werden. Eine Saison, die Anfang Mai endet und Mitte Juli wieder beginnt, würde den Kalender deutlich verändern. Sie würde aber auch einen ganzen Sommermonat stärker einbinden.

Zwischen Gewohnheit und Reform

Gegen einen früheren Start gibt es gute Argumente. Urlaubszeit, Vorbereitung, Kaderplanung, Ehrenamt. Viele Vereine kämpfen ohnehin damit, genug Leute auf den Platz und an die Seitenlinie zu bekommen. Ein Start mitten in den Ferien kann diese Probleme verschärfen.

Für den Status quo spricht die Gewohnheit. Die meisten Vereine kennen den Rhythmus, der Rahmenterminkalender ist eingespielt, Pokal und Meisterschaft lassen sich planen. Für einen späteren Start spricht die Rücksicht auf Familien und Ferien.

Für einen früheren Start spricht dagegen der Winter. Denn die Wahrheit ist auch: Wer im Sommer nicht spielt, muss im Zweifel im Februar nachholen. Und dann sind die Bedingungen oft schlechter als im Juli. Das gilt auch für die Zuschauer-Attraktivität, die bei warmen Wetter natürlich viel größer als bei Regen oder Kälte ist.

Vielleicht braucht es keine Lösung für alle. Vielleicht brauchen städtische Kreise andere Modelle als ländliche Regionen. Vielleicht muss auch stärker nach Spielklasse unterschieden werden. Aber die Debatte lohnt sich.

Denn der Amateurfußball lebt von Menschen, die nach Feierabend, am Wochenende und oft mit viel Idealismus den Betrieb am Laufen halten. Genau deshalb sollte der Kalender ihnen helfen - und nicht jedes Jahr dieselben Probleme produzieren.

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