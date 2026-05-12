Verschärfte Festspielregelung zum Saisonende

Für die letzten vier Spieltage einer Saison gelten besondere Festspielregelungen gemäß §11c der Spielordnung. Die Regelung betrifft Meisterschaftsspiele, Relegationsspiele sowie sonstige Qualifikationsspiele außerhalb der allgemeinen Verbandsspielrunde. Gleiches gilt für Pokalspiele einer niedrigeren Mannschaft, die nach Abschluss der allgemeinen Verbandsspielrunde stattfinden.

Einsatz in niedrigeren Mannschaften eingeschränkt

Amateurspieler*innen und Vertragsspieler*innen dürfen in diesem Zeitraum in einer Mannschaft ihres Vereins, die in Konkurrenz in einer niedrigeren Spielklasse spielt, nur eingesetzt werden, wenn sie bereits vor dem viertletzten offiziellen Spieltag der unteren Mannschaft nicht mehr Stammspieler der höheren Mannschaft ihres Vereins sind.