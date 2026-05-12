Verschärfte Festspielregelung zum Saisonende

Der Württembergische Fußballverband (WFV) teilt wichtige Informationen mit, die den Saisonendspurt in allen Ligen betreffen:
Für die letzten vier Spieltage einer Saison gelten besondere Festspielregelungen gemäß §11c der Spielordnung. Die Regelung betrifft Meisterschaftsspiele, Relegationsspiele sowie sonstige Qualifikationsspiele außerhalb der allgemeinen Verbandsspielrunde. Gleiches gilt für Pokalspiele einer niedrigeren Mannschaft, die nach Abschluss der allgemeinen Verbandsspielrunde stattfinden.
Amateurspieler*innen und Vertragsspieler*innen dürfen in diesem Zeitraum in einer Mannschaft ihres Vereins, die in Konkurrenz in einer niedrigeren Spielklasse spielt, nur eingesetzt werden, wenn sie bereits vor dem viertletzten offiziellen Spieltag der unteren Mannschaft nicht mehr Stammspieler der höheren Mannschaft ihres Vereins sind.
Als Stammspieler gilt ein Spieler, der in mehr als der Hälfte der ausgetragenen Pflichtspiele (Meisterschaft und Pokal) der höheren Mannschaft seines Vereins von Beginn an eingesetzt wurde. Die Dauer des jeweiligen Einsatzes ist dabei unerheblich.