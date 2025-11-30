Versbachtal und Obere Lahn proben Aufstand

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Die beiden Kellerkinder feiern Siege gegen den FV Wallau und beim FC Angelburg, in der B-Liga treffen Krösus Gladenbacher SC II und der SSV Bottenhorn jeweils siebenmal +++
Marburg-Biedenkopf. „Im Keller brennt noch Licht!“ Das Motto, mit dem die SG Versbachtal am Freitag nach ihrem 4:2-Heimsieg gegen den FV Wallau in den sozialen Medien frohlockte, galt am Sonntag auch für die SG Obere Lahn, die die übernommene „Rote Laterne“ der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf durch einen 4:0-Coup beim FC Angelburg an den spielfreien TuSpo Breidenstein weiterreichte. In der B-Liga gewann Spitzenreiter Gladenbacher SC II mit 7:0 gegen Allna/Ohetal auch sein 15. Saisonspiel. Der SSV Bottenhorn putzte die Breidenbach/Wiesenbach nach 0:2-Rückstand 7:2.