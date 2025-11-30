 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Fabian Laukel (Mitte) zieht ab und trifft zum 6:0 der Gladenbacher Reserve im Derby gegen den SSV Allna-/Ohetal. © Jens Schmidt
Fabian Laukel (Mitte) zieht ab und trifft zum 6:0 der Gladenbacher Reserve im Derby gegen den SSV Allna-/Ohetal. © Jens Schmidt

Versbachtal und Obere Lahn proben Aufstand

Teaser KLA & KLB BIEDENKOPF: +++ Die beiden Kellerkinder feiern Siege gegen den FV Wallau und beim FC Angelburg, in der B-Liga treffen Krösus Gladenbacher SC II und der SSV Bottenhorn jeweils siebenmal +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
Kreisliga B Biedenk.
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal

Marburg-Biedenkopf. „Im Keller brennt noch Licht!“ Das Motto, mit dem die SG Versbachtal am Freitag nach ihrem 4:2-Heimsieg gegen den FV Wallau in den sozialen Medien frohlockte, galt am Sonntag auch für die SG Obere Lahn, die die übernommene „Rote Laterne“ der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf durch einen 4:0-Coup beim FC Angelburg an den spielfreien TuSpo Breidenstein weiterreichte. In der B-Liga gewann Spitzenreiter Gladenbacher SC II mit 7:0 gegen Allna/Ohetal auch sein 15. Saisonspiel. Der SSV Bottenhorn putzte die Breidenbach/Wiesenbach nach 0:2-Rückstand 7:2.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 030.11.2025, 21:03 Uhr
RedaktionAutor