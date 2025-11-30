Versbachtal und Obere Lahn proben Aufstand

Marburg-Biedenkopf. „Im Keller brennt noch Licht!“ Das Motto, mit dem die SG Versbachtal am Freitag nach ihrem 4:2-Heimsieg gegen den FV Wallau in den sozialen Medien frohlockte, galt am Sonntag auch für die SG Obere Lahn, die die übernommene „Rote Laterne“ der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf durch einen 4:0-Coup beim FC Angelburg an den spielfreien TuSpo Breidenstein weiterreichte. In der B-Liga gewann Spitzenreiter Gladenbacher SC II mit 7:0 gegen Allna/Ohetal auch sein 15. Saisonspiel. Der SSV Bottenhorn putzte die Breidenbach/Wiesenbach nach 0:2-Rückstand 7:2.