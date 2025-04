Versbachtal und Buchenau greifen nach Strohhalm

Marburg-Biedenkopf. Auf der Zielgeraden ist die Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord zwar noch nicht, zumindest biegen die Teams an diesem Wochenende aber in eine der letzten Kurven ab. Sechs Spiele stehen für die meisten Vereine noch auf dem Programm. Bloß die Rückleuchten der anderen Teams bekommen aktuell der FSV Buchenau (15./16) auf dem vorletzten und die SG Versbachtal (16./10) auf dem letzten Platz zu sehen. Das Duell beider Teams auf dem Rasenplatz in Weipoltshausen kommt (fast) einem Endspiel um den Klassenerhalt nahe, der nach der Partie aber noch nicht gewiss ist. Das rettende Ufer mit dem FV Wehrda (12./20) ist aktuell vier Punkte von Buchenau entfernt, der Relegationsplatz, auf dem der TSV Caldern (13./18) steht, sogar nur zwei Punkte. Bei der SG Versbachtal kommen sechs Punkte Abstand dazu, allerdings auch noch drei Nachholspiele. Theoretisch ist das machbar! Voraussetzung wäre aber, dass Buchenau und Versbachtal selbst ins Punkten kommen.