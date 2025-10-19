 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der SSV Endbach/Günterod und Elias Bothe (r.) müssen gegen Vatanspor Dautphe und Orcun Aksöz eine Heimniederlage hinnehmen. © Jens Schmidt
Der SSV Endbach/Günterod und Elias Bothe (r.) müssen gegen Vatanspor Dautphe und Orcun Aksöz eine Heimniederlage hinnehmen. © Jens Schmidt

Versbachtal überrascht Caldern nach 0:3 noch

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Versbachtal zeigt in der Fußball-A-Liga Biedenkopf starke Moral und punktet nach 0:3-Rückstand beim Primus Caldern noch. Beim SSV Endbach/Günterod trumpft Vatanspor auf +++

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
FSV Buchenau
Versbachtal
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Die SG Versbachtal sorgt für die große Überraschung in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. Nach einem 0:3-Pausenrückstand nahm das Kellerkind auswärts dem Spitzenreiter TSV Caldern noch mit 3:3 die Butter vom Brot.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.10.2025, 21:37 Uhr
RedaktionAutor