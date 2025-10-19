Versbachtal überrascht Caldern nach 0:3 noch

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Versbachtal zeigt in der Fußball-A-Liga Biedenkopf starke Moral und punktet nach 0:3-Rückstand beim Primus Caldern noch. Beim SSV Endbach/Günterod trumpft Vatanspor auf +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Versbachtal sorgt für die große Überraschung in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. Nach einem 0:3-Pausenrückstand nahm das Kellerkind auswärts dem Spitzenreiter TSV Caldern noch mit 3:3 die Butter vom Brot.